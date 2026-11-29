A pesar de los sucesivos quiebres —incluida la reunión del 50° aniversario en 2012 que volvió a fracturarse al terminar los conciertos programados—, Love continuó al frente del conjunto hasta sus últimos meses. Tras el fallecimiento de Brian Wilson en 2025 y a pesar de un visible deterioro físico que lo obligó a actuar sentado en sus presentaciones finales de Nashville en octubre de 2026, el cantante se despidió de la música manteniendo el control de la histórica banda hasta su muerte.