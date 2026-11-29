Resumen para apurados
- Mike Love, cofundador y vocalista de The Beach Boys, murió a los 85 años en Malibu tras sufrir problemas de salud, según confirmó su representante.
- Coautor de éxitos como "Good Vibrations", lideró la banda por seis décadas en medio de intensas disputas legales con Brian Wilson por derechos y regalías.
- Su fallecimiento deja a Al Jardine como el único miembro original vivo y concluye una etapa marcada por el control comercial y las giras del mítico grupo.
Mike Love, cofundador, letrista y voz indiscutible de The Beach Boys, falleció a los 85 años en su residencia de Malibu tras afrontar complicaciones de salud en sus últimos meses. Su partida, confirmada por su representante Katie Altman, marca el cierre de una era dorada para la música popular y deja a Al Jardine como el único sobreviviente original de la formación clásica.
Sin embargo, la muerte del cantante que inmortalizó el sonido californiano no solo conmueve a la industria: expone la compleja trayectoria de una figura que mantuvo vivas las giras del grupo durante más de seis décadas mientras enfrentaba duras batallas judiciales contra Brian Wilson y sus propios compañeros de banda.
De las playas de California a las batallas en los tribunales
Nacido en Los Ángeles en 1941, Mike Love formó la agrupación en Hawthorne junto a sus primos Brian, Dennis y Carl Wilson, y su compañero de escuela Al Jardine. Con Love al micrófono y como coautor de las letras, la banda alcanzó el éxito global tras firmar con Capitol Records e inmortalizar clásicos como "Surfin' Safari", "I Get Around", "California Girls" y "Good Vibrations". Su voz nasal y su presencia escénica impulsaron la estética veraniega, el surf y la juventud dorada del oeste norteamericano.
Detrás de la imagen festiva sobre el escenario, las dinámicas internas transformaron al grupo en un escenario de constantes conflictos familiares y creativos. Mientras Brian Wilson exploraba composiciones complejas e introspectivas en discos fundamentales como Pet Sounds o el frustrado proyecto Smile, Love priorizaba mantener el estilo comercial que había consagrado al grupo en sus inicios. Las diferencias estéticas culminaron con la cancelación de Smile en 1967 tras discusiones sobre el contenido de las letras.
La brecha artística derivó en disputas legales de gran repercusión pública. En 1993, Love demandó a Brian Wilson exigiendo créditos de autoría en más de 30 canciones, logrando que la justicia le reconociera los derechos y le otorgara dos millones de dólares en regalías adeudadas.
A este conflicto se sumó un pleito ganado por difamación tras la publicación de la autobiografía de Wilson en 1991. El distanciamiento llevó al propio cantante a escribir en sus memorias de 2016 una frase que sintetizó su estigma: "Para aquellos que creen que Brian camina sobre el agua, yo siempre seré el Anticristo".
El control de la marca y el líder que no quiso bajarse de los escenarios
Tras las muertes de Dennis Wilson en 1983 y de Carl Wilson en 1998, Love asumió el control operativo y comercial de la formación. Ese mismo año obtuvo la licencia exclusiva para realizar giras bajo el nombre de The Beach Boys a través de Brother Records. Poco después, el músico inició acciones judiciales contra Al Jardine para impedirle utilizar la marca registrada en la promoción de sus shows individuales.
Su estilo confrontativo quedó reflejado además en eventos públicos como la ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988, donde brindó un discurso combativo atacando a colegas como Mick Jagger y Paul McCartney.
Pese a las críticas que lo señalaban como una figura calculadora, sus defensores destacaron su rol decisivo para mantener activa la banda y gestionar sus espectáculos a lo largo del tiempo. En 1988 también coescribió e interpretó "Kokomo", canción que devolvió al grupo al primer lugar de las listas de éxitos tras 22 años.
A pesar de los sucesivos quiebres —incluida la reunión del 50° aniversario en 2012 que volvió a fracturarse al terminar los conciertos programados—, Love continuó al frente del conjunto hasta sus últimos meses. Tras el fallecimiento de Brian Wilson en 2025 y a pesar de un visible deterioro físico que lo obligó a actuar sentado en sus presentaciones finales de Nashville en octubre de 2026, el cantante se despidió de la música manteniendo el control de la histórica banda hasta su muerte.