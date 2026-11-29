Qué signos del horóscopo chino deberán cuidarse y ser más precavidos en diciembre, según Ludovica Squirru
Ludovica Squirru anticipó cuáles serán los animales del horóscopo chino que podrían atravesar un cierre de año con mayores desafíos. Tensiones, cansancio y decisiones importantes marcarán el período.
Resumen para apurados
- La astróloga Ludovica Squirru advirtió que siete signos del horóscopo chino enfrentarán un complejo diciembre de 2026 ante la transición energética hacia el Caballo de Fuego.
- Los signos afectados —Rata, Tigre, Serpiente, Mono, Caballo, Perro y Cerdo— sufrirán desgaste físico, exigencias laborales y roces vinculares al cierre del calendario anual.
- La especialista aconsejó actuar con cautela y paciencia para revisar prioridades, evitar el agotamiento y cerrar ciclos de manera ordenada antes de iniciar el 2027.
Diciembre de 2026 podría convertirse en un mes de desafíos para algunos animales del horóscopo chino. Según las predicciones de Ludovica Squirru, el último tramo del año estará atravesado por movimientos emocionales, tensiones en las relaciones personales y situaciones que exigirán mayor prudencia antes de tomar decisiones.
En este contexto, la astróloga anticipó que siete signos deberán prestar especial atención a su bienestar, a la organización de sus responsabilidades y a la manera en que afrontan los contratiempos. El período también funcionará como una etapa de transición y preparación hacia la llegada del Caballo de Fuego.
Cuáles son los siete animales del horóscopo chino que podrían tener un diciembre difícil
De acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru, la Rata, el Tigre, la Serpiente, el Mono, el Caballo, el Perro y el Cerdo podrían atravesar un diciembre con mayores dificultades o exigencias.
Si bien cada animal enfrentará situaciones diferentes, la recomendación general será evitar los impulsos, cuidar la energía personal y no dejar que las preocupaciones condicionen las decisiones.
Rata
La Rata podría comenzar diciembre con buenas perspectivas, aunque a lo largo del mes podrían aparecer inconvenientes y roces en el ámbito laboral o académico. La recomendación será mantener la prudencia, evitar situaciones innecesarias de exposición y actuar con discreción frente a los conflictos.
Tigre
Para el Tigre, el exceso de actividad podría convertirse en una fuente de desgaste. La autoexigencia y las responsabilidades acumuladas serán aspectos que deberá revisar, especialmente si intenta ocuparse de demasiadas cuestiones al mismo tiempo.
Serpiente
La Serpiente podría experimentar cambios en su estado emocional durante diciembre. Después de una etapa más calma, podrían aparecer irritabilidad, sensibilidad o situaciones que generen tensión. El descanso, la paciencia y el apoyo de las personas cercanas serán importantes.
Mono
El Mono tendrá que encontrar la manera de organizar sus obligaciones. Las demandas laborales, familiares y personales podrían acumularse y hacer que el cierre del año se vuelva demasiado acelerado. Administrar el tiempo y evitar sobrecargarse será fundamental.
Caballo
Para el Caballo, el desafío estará relacionado con los excesos, las distracciones y las decisiones impulsivas. Squirru aconseja actuar con cautela, especialmente al conducir y frente a situaciones que requieran una evaluación cuidadosa antes de actuar.
Perro
El Perro podría atravesar un período de desgaste emocional, cansancio o sensación de soledad. Esto podría estar relacionado con la acumulación de responsabilidades durante los meses anteriores. Reconocer los propios límites y priorizar el bienestar será clave.
Cerdo
Las preocupaciones por el futuro podrían generar ansiedad, inseguridad o mayor sensibilidad en el Cerdo. Las cuestiones económicas, financieras o relacionadas con bienes podrían convertirse en un foco de inquietud, por lo que será importante evitar decisiones precipitadas.
Qué recomienda Ludovica Squirru para atravesar diciembre de 2026
El cierre de año puede representar un período de revisión, balance y preparación para nuevos ciclos. Según la mirada de Ludovica Squirru, los animales que atraviesen mayores desafíos durante diciembre tendrán que priorizar la paciencia, la prudencia y el cuidado personal.
En lugar de reaccionar frente a cada contratiempo, la propuesta será revisar las prioridades, reconocer cuándo es necesario descansar y evitar asumir compromisos que excedan las propias posibilidades.
El último mes de 2026 también puede ser una oportunidad para cerrar etapas, ordenar asuntos pendientes y prepararse para el nuevo ciclo del horóscopo chino, que estará asociado con la energía del Caballo de Fuego.