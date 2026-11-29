Resumen para apurados
- En la Universidad San Pablo-T, el politólogo Carlos Gervasoni afirmó hoy que el país tiene un federalismo fiscal deficiente por incumplir la reforma de coparticipación.
- El especialista recordó que la Argentina lleva tres décadas de mora respecto a la cláusula constitucional de 1994 que exigía sancionar un nuevo régimen de reparto tributario.
- La falta de actualización del esquema distributivo continúa condicionando la autonomía financiera provincial y reabre el debate sobre la equidad fiscal en el país.
Escuchar nota
¿La visita del Papa León XIV ha modificado los ánimos de la política argentina? ¿Cómo está la relación Nación-provincias? A las puertas de un año electoral, los actores tienden a reorganizarse frente a la puja de poder que se viene. El país se encamina a cerrar un año con un crecimiento económico más bajo que lo habitual, pero con una cuenta pendiente desde hace tres décadas: un nuevo esquema de coparticipación federal. Por esa razón, Carlos Gervasoni, doctor en Ciencias Políticas, no duda en afirmar que “en la Argentina, existe un federalismo fiscal de mala calidad”. El director del Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella vino a Tucumán para participar de un panel sobre “Democracias incómodas: el poder real entre la teoría y el territorio”, organizado por la Universidad San Pablo-T en el marco del Día del Politólogo. En la oportunidad concedió la siguiente entrevista a LA GACETA.
-¿Cómo puede interpretarse la suba que experimentó este mes el Índice de Confianza del Gobierno (ICG)?
-Lo que viene ocurriendo con el ICG en los últimos meses, desde mayo más o menos, son altibajos. No hay una tendencia. Como toda encuesta, tiene un margen de error muestral. Coincidió con la visita del Papa. Uno podría pensar que quizás hubo algo del estado de ánimo general del país que mejoró un poquito en esos días; quizás ese clima de armonía, de unidad que se vivió pueda haber ayudado a mejorar el indicador.
-Este índice suele ser un predictor del comportamiento electoral que se viene. ¿Cree que puede seguir esa lógica con el ambiente que hay en el mercado?
-El índice ha sido un buen predictor. Pero está diseñado para medir confianza de gobierno, no para medir elecciones o votos. Es casi una obviedad que un gobierno que llega a elecciones con un alto nivel de apoyo de la población le va a ir mejor electoralmente que uno que llega peor. Lo que ocurre, y es muy importante hacer esta distinción, es que con un mismo nivel de confianza, un mismo gobierno puede sacar diferentes resultados según cómo esté organizada la oposición. Tomemos el índice actual. Está en un número que, si vemos históricamente qué pasó con los gobiernos en el pasado, te diría que llegás competitivo, pero depende si del otro lado tenés una oposición unificada con un candidato popular o tenés una gran dispersión con candidatos no tan interesantes.
- Me mencionaba la visita del Papa y se observa ciertos cambios, por ejemplo, en la conducta del presidente Javier Milei, que no fue tan contestatario en una semana complicada en el mercado, pero con logros en el Congreso. Y, del otro lado, una oposición que asoma con cierto criterio para convertirse en opción. ¿Esto es un preaviso del año electoral?
-Sí. Creo que, tras la visita del Papa, entramos en plena temporada electoral y todos los actores se mueven más estratégica y racionalmente. El PJ empieza a ver qué y cómo se organiza, y el gobierno, de a poco, empieza a entender que tiene una perspectiva muy difícil. Que la reelección del año que viene está lejísimo de estar asegurada. Hay consenso de que al gobierno le conviene ser más moderado y sobrio en su estilo comunicacional y que no está pagando electoralmente el estilo vehemente y hasta violento del Presidente. Durante algún tiempo dejó de insultar y después volvió a hacerlo. Pero esta visita del Papa volvió a mostrar un Milei más componedor, menos agresivo, pero entra en una tensión con su naturaleza que, antes de ser político, fue siempre una persona volcánica. Saltan dos elementos que pueden ser estratégicos: armar una coalición con los que están ayudando, como el PRO, buena parte del radicalismo y algunos gobernadores, y mostrar un discurso menos confrontativo.
-Menciona a los gobernadores y hay dos líneas claras, como la dialoguista representada por el tucumano Osvaldo Jaldo, el salteño Gustavo Sáenz y el catamarqueño Raúl Jalil y otros que son confrontativos con la Casa Rosada…
-Sí, esto me parece que es un clásico de la Argentina que ya se ha convertido en algo estructural, con gobernadores que, independientemente del partido al que pertenecen, juegan un rol propio y el partido al que pertenecen los deja. Recordemos la época del dominio kirchnerista y los radicales K, ¿no? Entonces, los gobernadores radicales eran mayormente K, tanto es así que Julio Cobos pasó de ser gobernador de Mendoza a vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner.
-Y Gerardo Zamora, desde Santiago del Estero, también...
-Exactamente, Zamora aún más se hizo absolutamente kirchnerista al día de hoy; muchos gobernadores radicales se aliaron con ese gobierno porque era muy difícil convivir sin el apoyo de los Kirchner y los radicales que no se cuadraron pagaron las consecuencias. Por ejemplo, el gobierno del Frente Cívico en Catamarca. En la acción legislativa, la mayor parte de los legisladores peronistas son opositores, pero hay gobernadores, como Jaldo y como Jalil, que son cooperativos en muchas cosas, y el partido de alguna forma, hace la vista gorda; los deja que hagan su propio juego y después se verá cómo juegan electoralmente el año que viene. El PJ está en un muy mal momento, más allá de que ahora tiene perspectiva de volver al gobierno; viene de su peor época electoral en su historia, ya que perdió todas las elecciones, menos una, desde 2015 para acá. Tiene la menor cantidad de gobernadores en su historia; también de senadores y diputados, y hasta una crisis de identidad muy grande. Históricamente, el PJ ha sido muy incoherente ideológicamente; ha tenido ultraizquierda, ultraderecha y neoliberalismo con Carlos ´Saúl Menem. Y ahora dos de sus candidatos más mencionados poseen roles diferenciados. Axel Kicillof con un perfil de izquierda, y Sergio Massa que está lejísimo de eso. Después heterogeneidades territoriales porque obviamente el peronismo de la provincia de Buenos Aires es muy diferente al de Tucumán o de Córdoba. Entonces, no es un partido que es fácil de ordenar.
-¿Cómo observa el federalismo fiscal?
-Hay federalismo fiscal, pero en mi opinión, de mala calidad, porque la ley de coparticipación federal es mala, pero se cumple sobre cuánto dinero hay que transferirle a cada provincia, que es la famosa 23.548. Todos los gobiernos la han cumplido, incluyendo el de Milei, transfiriendo dinero a las provincias de acuerdo a coeficientes fijos que negoció Raúl Alfonsín con los gobernadores peronistas en la década del 80. Lo que Milei ha tocado son los fondos discrecionales que, como tales, el presidente tiene la facultad de aumentarlos o disminuirlos. Los ha bajado, pero la ley de coparticipación funciona, las provincias han seguido funcionando razonablemente bien en este contexto muy crítico fiscalmente.
-Pero en este período el ajuste a las provincias ha sido más fuerte…
-Claro. La reducción drástica del déficit fiscal que hace Milei en el primer mes de su gobierno tiene cuatro basamentos: una fórmula de jubilación que, por la alta inflación lo ayudó a gastar menos en los primeros meses; la obra pública que la redujo fuertemente; bajó además los subsidios en las insisto con que el federalismo fiscal está regido por una ley que en mi opinión es de pésima calidad y es inconstitucional, que se incumple desde 1994, para redistribuir el dinero con criterios objetivos de reparto, que digan cuánto le toca a cada provincia en función de su población o su desarrollo; hoy lo que la Argentina tiene es una ley temporaria de 1988 que tiene coeficientes fijos que no cambian y que no están basados en criterios objetivos. Entonces, hoy se reparte la plata de una forma muy arbitraria y muy irracional, ya que hay provincias muy ricas como Santa Cruz o Tierra del Fuego, que reciben per cápita mucho más que Tucumán o que Salta. En el mundo, normalmente esas leyes le dan un mayor apoyo fiscal a provincias más rezagadas socioeconómicamente.
-Los gobernadores argumentan que es muy difícil tocar el régimen de coparticipación porque siempre va a haber alguien que gane y alguien que pierde.
-Es muy difícil reformar, pero hay un mandato clarísimo de la Constitución de 1994 para avanzar con una nueva ley de coparticipación y el Congreso hace 30 años que está en rebeldía, desde 1996 hasta este 2026. El Congreso no ha actuado y eso es una anomalía institucional enorme, en violación abierta de la Constitución de 1994. Creo que la solución a esto requeriría, en primer lugar, una acción fuerte del Poder Judicial y en particular de la Corte Suprema, que declare el cumplimiento de la pauta constitucional. Sería una especie de disparador. Y la otra cuestión que ayudaría mucho a la factibilidad política de una reforma sería que haya un período de transición entre la ley actual y la nueva, donde vos digas bueno, les damos a las provincias que ganan y que pierdan un período de 10, 15 años para adaptarse a lo que les toca, de forma tal de que un distrito no tenga que pasar de tener más o menos recursos de un año para el otro.
-Pero continuará muy marcada la dependencia fiscal de las provincias respecto de la Nación…
-Hay mucha heterogeneidad. Hay provincias que son extremadamente dependientes de la coparticipación, como La Rioja, Formosa o Santiago del Estero, y distritos que no lo son tanto, porque recaudan mucho por sus propios medios, como la provincia de Buenos Aires, o porque tienen regalías petroleras importantes como Neuquén, que dependen menos. La dependencia de las transferencias es normal en los federalismos porque la recaudación de impuestos está más bien concentrada en el gobierno nacional por una cuestión de eficiencia en la recaudación y el gasto, justamente por ser un país federal, pese a que los servicios de educación, salud y seguridad están, en buena medida, en manos de las provincias, que algunas delegaron potestades. De allí la importancia de una nueva ley de coparticipación para establecer cómo se devuelve fondos a las provincias, según su población o sus necesidades básicas. No hay que perder de vista que hay también provincias rentísticas, que reciben más dinero que el que le corresponde en un sistema racional casi como si tuvieran pozos petroleros, de renta de los recursos naturales, pero casi no recaudan nada por sí mismas. Los casos emblemáticos son La Rioja y Formosa, en la que más del 90% de sus gastos se financian con dinero nacional. Así, el sistema se torna perverso porque no hay incentivos para recaudar y ser fiscalmente responsable. Sería saludable que tanto para las finanzas públicas como para la propia democracia, haya una mayor correspondencia fiscal.
PERFIL
Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame, y posee dos Master, en Ciencia Política y en Estudios Latinoamericanos, por la Universidad de Stanford. Se especializa en estudios sobre la democracia, federalismo, política subnacional, opinión pública y metodología de la investigación social. Es profesor asociado en la Universidad Torcuato Di Tella y dirige el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG). Además, se ha desempeñado como profesor en las universidades Católica Argentina, del CEMA, de San Martín y de San Andrés.