-Hay mucha heterogeneidad. Hay provincias que son extremadamente dependientes de la coparticipación, como La Rioja, Formosa o Santiago del Estero, y distritos que no lo son tanto, porque recaudan mucho por sus propios medios, como la provincia de Buenos Aires, o porque tienen regalías petroleras importantes como Neuquén, que dependen menos. La dependencia de las transferencias es normal en los federalismos porque la recaudación de impuestos está más bien concentrada en el gobierno nacional por una cuestión de eficiencia en la recaudación y el gasto, justamente por ser un país federal, pese a que los servicios de educación, salud y seguridad están, en buena medida, en manos de las provincias, que algunas delegaron potestades. De allí la importancia de una nueva ley de coparticipación para establecer cómo se devuelve fondos a las provincias, según su población o sus necesidades básicas. No hay que perder de vista que hay también provincias rentísticas, que reciben más dinero que el que le corresponde en un sistema racional casi como si tuvieran pozos petroleros, de renta de los recursos naturales, pero casi no recaudan nada por sí mismas. Los casos emblemáticos son La Rioja y Formosa, en la que más del 90% de sus gastos se financian con dinero nacional. Así, el sistema se torna perverso porque no hay incentivos para recaudar y ser fiscalmente responsable. Sería saludable que tanto para las finanzas públicas como para la propia democracia, haya una mayor correspondencia fiscal.