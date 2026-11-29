Resumen para apurados
- La actriz Natalia Yapura protagoniza en Tucumán el unipersonal "Piel de mármol", donde homenajea la vida y el coraje de la histórica escultora argentina Lola Mora.
- La obra teatral aborda el carácter firme de Lola Mora y su impacto como pionera en el arte, explorando su faceta humana y profesional a través de un monólogo dramático.
- La puesta en escena busca revalorizar el legado de una figura clave del arte nacional, acercando la historia de una mujer disruptiva a las nuevas generaciones de espectadores.
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