Resumen para apurados
- Netflix retirará de su catálogo tres reconocidas películas a fines de noviembre debido al vencimiento de licencias y la renovación periódica de sus contenidos.
- Los títulos que se despiden entre el 29 y el 30 de noviembre son 'Drácula de Bram Stoker', 'Viviendo con mi ex' y 'Son como niños', producciones exitosas de décadas pasadas.
- La rotación de catálogo impulsa a los usuarios a ver estas obras antes de su baja, mientras la plataforma prepara nuevos estrenos para sostener el interés de sus suscriptores.
Netflix renovará su catálogo antes de finalizar noviembre y, en ese proceso, retirará tres películas estadounidenses que conquistaron al público de distintas generaciones. Se trata de producciones que dejarán de estar disponibles en los próximos días, por lo que todavía hay tiempo para volver a verlas o descubrirlas.
La plataforma de streaming actualiza periódicamente su oferta de películas y series. Entre los motivos de estas modificaciones se encuentran el vencimiento de las licencias de emisión y el rendimiento de las producciones, además de la incorporación de nuevos contenidos para sus suscriptores.
1. Drácula de Bram Stoker
Estrenada en 1992, la película narra la historia del joven abogado Jonathan Harker, quien viaja hasta un castillo abandonado en Transilvania donde vive Drácula. El mítico vampiro arrastra el dolor por la pérdida de Elisabeta, la mujer que lo rechazó y abandonó en 1462.
A partir de esa historia de desamor, el protagonista viaja a una antigua Londres con el propósito de conocer a la mujer que le robó el corazón al conde. La película permanecerá disponible en Netflix hasta el 30 de noviembre.
2. Viviendo con mi ex
Dirigida por Peyton Reed y estrenada en 2006, esta comedia protagonizada por Vince Vaughn y Jennifer Aniston aborda las consecuencias de una ruptura amorosa.
Gary y Brooke descubren que la pasión se terminó después de dos años de relación. Sin embargo, la separación no resulta sencilla: ambos comienzan una disputa por el departamento que compartían y recurren a distintas estrategias de guerra psicológica para desgastar al otro.
La producción podrá verse en Netflix hasta el 29 de noviembre.
3. Son como niños
La comedia protagonizada por Adam Sandler y Kevin James también abandonará la plataforma el 29 de noviembre.
La historia sigue a cinco viejos amigos que vuelven a encontrarse en el funeral de su antiguo profesor de básquet, después de varios años sin verse. Con la intención de recuperar los buenos momentos compartidos, deciden pasar un fin de semana junto a sus familias en una casa frente a un lago.
La convivencia, sin embargo, demuestra que el paso del tiempo no necesariamente los hizo madurar.