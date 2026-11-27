Resumen para apurados
- Este sábado a las 21:30, Juana Viale en El Trece y Andy Kusnetzoff en Telefe presentarán nuevos invitados para competir por la audiencia televisiva del fin de semana.
- Viale reemplaza a Mirtha Legrand con Cáceres, Alé, Palmiero y Gandini en su mesa, mientras que Kusnetzoff recibirá a Geuna, Aráoz, Escudero, Albertario y Ruggiano.
- La competencia renueva la disputa central por el rating del prime time del sábado entre los dos canales de aire líderes de la televisión abierta argentina.
La televisión argentina tendrá una nueva noche de entrevistas y encuentros este sábado. Dos de sus ciclos más reconocidos, La Noche de Mirtha (El Trece) y PH, Podemos Hablar (Telefe), presentarán mesas renovadas con invitados de distintos ámbitos del espectáculo, el periodismo y el deporte.
Por un lado, Juana Viale volverá a ponerse al frente del programa de su abuela, Mirtha Legrand, quien continúa con su recuperación en su casa. Por el otro, Andy Kusnetzoff conducirá una nueva edición de PH, con cinco personalidades que compartirán sus experiencias y recorridos profesionales.
Quiénes acompañarán a Juana Viale en La Noche de Mirtha
La cita en El Trece será a las 21.30. En esta oportunidad, la conductora recibirá a cuatro invitados que atraviesan distintos proyectos laborales.
Uno de ellos será Luciano Cáceres, quien actualmente presenta su unipersonal *Paraíso* en Buenos Aires y participa en la película Carne.
También estará Matías Alé, que se prepara para el estreno de Maltratada, una película dramática que representa un importante desafío en su carrera como actor. Además, conduce Alégrate la mañana por NetTV.
La mesa contará asimismo con la presencia de Flavia Palmiero, al frente del programa matutino Nuevo día, que se emite por Ciudad Magazine. La actriz también formó parte de Funeral y medio, la película que protagonizó junto a Guillermo Francella y Adrián Suar y que llegará a los cines en marzo.
Por último, Brenda Gandini completará la lista de invitados. La actriz, que también es pareja de Gonzalo Heredia, se sumará a la conversación de la noche.
Los cinco invitados que recibirá Andy Kusnetzoff en PH
En Telefe, PH, Podemos Hablar tendrá una nueva emisión desde las 21.30, con Andy Kusnetzoff como conductor.
El ciclo reunirá a cinco figuras de diferentes ámbitos, que llegarán al programa para compartir sus historias personales y profesionales en una nueva ronda de conversaciones.
En esta edición, los invitados serán Daniel Ruggiano, Luciana Geuna, Daniel Aráoz, Silvina Escudero y Agustina Albertario.