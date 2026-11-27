El rescate de U$S 60 millones, el vínculo con Galimberti y la historia detrás del secuestro de Jorge Born
La periodista María O’Donnell reconstruyó los detalles del cautiverio del empresario a manos de Montoneros en 1974, el destino del millonario rescate y el acercamiento que años después mantuvo con uno de los hombres que organizó su secuestro.
Resumen para apurados
- Tras la muerte de Jorge Born a los 92 años, se rememoró su histórico secuestro por Montoneros en 1974 en Argentina, donde pagó U$S 60 millones para obtener su liberación.
- El cautiverio duró meses y forzó un rescate récord. Años después, el dinero financió a los sandinistas, se refugió en Cuba y terminó en la campaña presidencial de Menem.
- El caso revalida un hito de la violencia política setentista y expone la insólita alianza posterior entre Born y su captor Galimberti para rastrear el destino del rescate.
La muerte de Jorge Born volvió a poner en primer plano uno de los secuestros extorsivos más importantes de la historia argentina. En 1974, Montoneros capturó al empresario junto a su hermano Juan y exigió un rescate millonario para liberarlos. La negociación terminó con el pago de U$S 60 millones, pero el destino de ese dinero abrió una historia que se extendió durante años y que incluyó un vínculo inesperado entre Born y uno de sus captores.
Durante una entrevista en Infobae a la Tarde, la periodista María O’Donnell reconstruyó los detalles del cautiverio, las negociaciones y el recorrido de los fondos. Su investigación había comenzado mientras buscaba información sobre el financiamiento de la campaña presidencial de Carlos Menem y el dinero que Montoneros había aportado.
“Yo casualmente estaba haciendo una historia del financiamiento de la política y por qué los montoneros habían puesto plata en la campaña de Menem”, explicó. Al consultar a un exintegrante de la organización sobre el origen de esos recursos, recibió una respuesta contundente: “Del secuestro de los Born”.
La cifra la sorprendió. “Le digo: ‘¿Cuánta plata?’. Me dice: ‘60 millones de dólares’”, recordó. Cuando Born estaba próximo a cumplir 80 años, consiguió entrevistarlo y mantuvo varios encuentros con él en sus oficinas, frente a la plaza San Martín.
El cautiverio y las negociaciones por el rescate
Los hermanos atravesaron el secuestro de maneras diferentes. Juan, el menor, fue liberado después de seis meses, mientras que Jorge permaneció más tiempo en poder de sus captores. “Juan la pasó muy mal de entrada, se quebró emocionalmente y un poco Jorge se volvió el sostén”, relató O’Donnell.
La negociación estuvo marcada inicialmente por la resistencia de su padre, Jorge Born, a pagar el rescate. La periodista lo describió como un hombre severo, de origen protestante, que se oponía a entregar el dinero exigido por Montoneros.
En ese contexto, el empresario comenzó a intervenir directamente en las gestiones con los responsables de Bunge y Born para acordar las condiciones del pago. “Jorge Born había empezado de alguna manera a forjar su propia libertad en diálogo con, por un lado, los directivos de la compañía para ver cómo se pagaba, dónde se pagaba”, explicó.
La exigencia de Montoneros no se limitó al dinero. La organización también reclamó la distribución de alimentos, vestimenta, toallas y ropa de trabajo por un valor de U$S 2 millones, que debían llegar a distintos puntos del país.
“Fue una operatoria, desde entregar 60 millones de dólares, una parte en Suiza, a distribuir dos millones de dólares con camiones por todo el país”, describió O’Donnell, quien destacó la participación del propio empresario en esa logística mientras permanecía secuestrado.
La dimensión económica de Bunge y Born también explicaba la relevancia del caso. El grupo tenía una posición dominante en el comercio exterior de granos y participaba en numerosas compañías y marcas de consumo masivo, entre ellas Alba, Grafa y Molinos.
Durante el cautiverio también hubo discusiones políticas entre Born y sus captores. Varios integrantes de Montoneros habían estudiado en el Colegio Nacional de Buenos Aires, la misma institución a la que había asistido el empresario por decisión de su padre.
“De a momentos se trababan como en discusiones ideológicas”, recordó la periodista. Los guerrilleros incluso sometieron a Born a un juicio revolucionario, en el que cuestionaron el papel de Bunge y Born durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón y la etapa previa al golpe de Estado.
Qué pasó con los U$S 60 millones y cómo nació el vínculo con Galimberti
Una vez concretado el pago, los U$S 60 millones se distribuyeron entre distintos destinos. Según la reconstrucción de O’Donnell, Montoneros tuvo dificultades para administrar semejante cantidad de efectivo sin recurrir al sistema bancario. Algunos pagos se realizaron en billetes y mediante procedimientos poco habituales.
“Hubo como algunos pagos que se hacían en cajas de vino, en billetes”, contó. La organización también guardó dinero en casas operativas, algunas de las cuales fueron descubiertas por las Fuerzas Armadas. Además, compró propiedades y una bodega que utilizaba para tareas logísticas y de distribución.
Después del golpe de Estado de 1976, otra parte del dinero fue trasladada a Cuba. “Después una parte se va a Cuba bajo la custodia de Fidel Castro. La sacaron vía Praga, como hacían en aquel tiempo”, explicó.
Montoneros también confió fondos al banquero David Graiver, quien había prometido pagar intereses mensuales por el dinero recibido. Graiver murió poco después en un accidente aéreo que generó sospechas. O’Donnell aclaró que esos recursos no tuvieron relación con el origen de Página/12.
Otra parte se destinó a respaldar a los sandinistas en Nicaragua y a financiar las últimas contraofensivas de Montoneros. El dinero restante terminó vinculado a la campaña presidencial de Menem. “Lo que quedaba lo terminan poniendo en la campaña de Menem, que es el presidente que indulta a los Montoneros”, señaló.
La posibilidad de recuperar parte del rescate acercó años después a Born con Rodolfo Galimberti, uno de los principales referentes de la Columna Norte de Montoneros y una figura central en la organización del secuestro.
Según O’Donnell, Galimberti sostenía que la conducción de la organización, encabezada por Mario Firmenich, no había distribuido correctamente los recursos obtenidos. “Siempre sintió que de alguna manera Firmenich y el resto de la cúpula nunca le habían dado lo que a él le tocaba y que no se lo habían dado tampoco a la Columna Norte”, afirmó.
Born, por su parte, conservaba el interés por recuperar el dinero que su familia había entregado para conseguir su liberación. “Jorge Born siempre sintió un poco de, no sé si culpa es la palabra, pero como él mismo de alguna manera lo lleva al padre a pagar”, relató la periodista.
La coincidencia de intereses terminó acercándolos. “Se juntaron los dos con un objetivo que los unía bastante”, resumió.
Entre las anécdotas del cautiverio, O’Donnell recordó el reclamo que Born hizo por un Rolex que llevaba cuando fue secuestrado. Al enterarse de que sería liberado, preguntó por el reloj: “Bueno, ¿y dónde está mi Rolex? Porque ustedes me mandaron sesenta millones”.
Sus captores respondieron que no lo tenían. Entonces, el empresario llevó el reclamo hasta Firmenich y lanzó: “Bueno, al final ustedes eran ladrones comunes”.
Años después, cuando Galimberti buscó reencontrarse con Born y ofrecerle ayuda para recuperar los fondos, le regaló otro Rolex.
Finalmente, Born consiguió cobrar una parte a través de una causa vinculada a Graiver y a la indemnización que el Estado había otorgado a su familia. El resto del dinero, según la reconstrucción de O’Donnell, quedó fuera del alcance de quienes habían participado de su administración.