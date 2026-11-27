La muerte de Jorge Born volvió a poner en primer plano uno de los secuestros extorsivos más importantes de la historia argentina. En 1974, Montoneros capturó al empresario junto a su hermano Juan y exigió un rescate millonario para liberarlos. La negociación terminó con el pago de U$S 60 millones, pero el destino de ese dinero abrió una historia que se extendió durante años y que incluyó un vínculo inesperado entre Born y uno de sus captores.