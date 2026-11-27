La noticia sobre la liberación de este último se conoció el 20 de junio de 1975, luego de que apareciera en los diarios una solicitada de la Fundación Bunge y Born. El comunicado informaba sobre la entrega de mercaderías por un valor de 36 millones de pesos a distintos sectores populares de todo el país. Esa publicación fue la señal que permitió conocer que Jorge Born había sido liberado.