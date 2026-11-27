Murió a los 92 años Jorge Born, el empresario secuestrado por Montoneros en uno de los casos de rescate más costosos de la historia
Heredero de la histórica firma Bunge y Born, permaneció cautivo durante seis meses en 1974 y, en 1989, impulsó el plan BB que llevó a dos ejecutivos del grupo al Ministerio de Economía de Carlos Menem.
Resumen para apurados
- El empresario Jorge Born falleció a los 92 años en Argentina, reconocido por su rol en Bunge y Born y su resonante secuestro a manos de Montoneros en 1974.
- En 1974 fue capturado en Olivos junto a su hermano y liberado tras nueve meses de cautiverio, luego del pago de un rescate histórico estimado en 60 millones de dólares.
- Su fallecimiento cierra un capítulo clave del poder económico argentino, recordado también por impulsar el 'Plan BB' durante los inicios del gobierno de Carlos Menem.
El empresario Jorge Born, uno de los herederos de la histórica compañía Bunge y Born, murió a los 92 años. Su nombre quedó ligado a uno de los secuestros más resonantes de la historia argentina: en septiembre de 1974 fue capturado por la organización Montoneros junto con su hermano Juan, en un operativo por el que se habría pagado un rescate de US$ 60 millones.
El hecho ocurrió el 19 de septiembre de 1974, cuando un grupo de integrantes de Montoneros interceptó un automóvil en Olivos. Durante el ataque fueron asesinados dos de sus ocupantes, mientras que los otros dos, Jorge Born y su hermano Juan, fueron secuestrados. Ambos ocupaban cargos directivos en Bunge y Born; Jorge era director y Juan se desempeñaba como gerente. Eran hijos del entonces presidente de la compañía.
El cautiverio de Jorge se extendió durante nueve meses y tuvo una fuerte repercusión política y económica. Durante ese período, la familia y la empresa mantuvieron silencio sobre las negociaciones. La liberación de los hermanos se produjo en momentos diferentes: Juan recuperó la libertad algunos meses antes que Jorge.
La noticia sobre la liberación de este último se conoció el 20 de junio de 1975, luego de que apareciera en los diarios una solicitada de la Fundación Bunge y Born. El comunicado informaba sobre la entrega de mercaderías por un valor de 36 millones de pesos a distintos sectores populares de todo el país. Esa publicación fue la señal que permitió conocer que Jorge Born había sido liberado.
Cuando estaba por cumplir 80 años Jorge Born me confió la historia de los nueve meses que pasó en cautiverio, secuestrado por Montoneros; siempre estaré agradecida a la confianza con que se abrió a nuestras charlas en su oficina de plaza San Martín. https://t.co/WRcrwgyAFF— Maria O' Donnell (@odonnellmaria) November 27, 2026
Su protagonismo durante el menemismo
Décadas después de aquel episodio, Born volvió a ocupar un lugar destacado en la escena pública. A fines de los ochenta y durante los años 90 tuvo un papel relevante en el gobierno de Carlos Menem e impulsó el denominado Plan BB, una iniciativa que llevó a dos ejecutivos del grupo Bunge y Born al Ministerio de Economía de la Nación.