Fuentes judiciales consultadas por la Agencia Noticias Argentinas (NA) informaron que el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, hizo lugar a un planteo de la defensa del exintendente de ese distrito. El pedido apunta a detener el peritaje hasta que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata determine si las grabaciones pueden utilizarse en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.