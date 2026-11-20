La Justicia frenó el peritaje de los videos de Jésica Cirio con fajos de dólares en la casa de Insaurralde
El juez federal de Lomas de Zamora aceptó un pedido de la defensa del exintendente y suspendió el análisis de las grabaciones hasta que la Cámara Federal de La Plata resuelva si pueden incorporarse como prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Resumen para apurados
- La Justicia de Lomas de Zamora frenó el peritaje de los videos de Jésica Cirio con dólares en la casa de Martín Insaurralde hasta definir su validez como prueba en la causa.
- Los videos, aportados por la Fundación Apolo tras difundirse en medios, muestran fajos bajo ropa en San Vicente. Las defensas de Cirio e Insaurralde apelaron para excluirlos.
- Si la Cámara Federal de La Plata avala la validez de los registros, se reanudará el peritaje técnico, clave para determinar el patrimonio no declarado en un eventual juicio.
La Justicia decidió frenar el peritaje de los videos de Jésica Cirio en los que se observan grandes fajos de dólares escondidos debajo de la ropa en la mansión que compartió con Martín Insaurralde. La medida posterga el análisis técnico de las imágenes hasta que se resuelva una discusión judicial sobre su validez como prueba.
Fuentes judiciales consultadas por la Agencia Noticias Argentinas (NA) informaron que el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, hizo lugar a un planteo de la defensa del exintendente de ese distrito. El pedido apunta a detener el peritaje hasta que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata determine si las grabaciones pueden utilizarse en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Si el tribunal considera que los videos son válidos como evidencia, la Justicia podrá avanzar con el análisis técnico de los archivos.
Por qué la Justicia frenó el peritaje de los videos de Jésica Cirio
Las defensas de Cirio e Insaurralde habían solicitado que las grabaciones fueran excluidas de la causa. Sin embargo, el fiscal Sergio Mola rechazó ese planteo. Ante esa decisión, la defensa de la conductora apeló y llevó la discusión ante la Cámara Federal de La Plata, que todavía debe pronunciarse.
El juez Rodríguez Ponte había ordenado en septiembre pasado una pericia para determinar si los archivos eran auténticos, cuándo habían sido creados y si presentaban modificaciones o signos de manipulación.
La suspensión del procedimiento técnico responde, precisamente, a que antes debe definirse si ese material puede formar parte del expediente judicial.
Cómo llegaron a la Justicia los videos de Cirio con dólares
Las grabaciones fueron difundidas por distintos medios de comunicación y muestran a Jésica Cirio en la propiedad que compartió con Insaurralde en el country Fincas de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires.
En las imágenes, la conductora recorre lo que parece ser un amplio vestidor, donde se observan fajos de dólares ocultos debajo de prendas de vestir.
Posteriormente, la Fundación Apolo entregó los archivos a la Justicia en un dispositivo de almacenamiento USB y solicitó que fueran incorporados a la investigación. La organización también se presentó como amicus curiae (amiga del tribunal) ante la Cámara Federal platense para respaldar su utilización como evidencia.
Desde la Fundación Apolo consideraron que las grabaciones son particularmente relevantes para establecer la posible existencia de los delitos investigados y reclamaron que puedan ser valoradas en un eventual juicio oral.
El respaldo de Poder Ciudadano para incorporar las grabaciones
La organización Poder Ciudadano, que interviene como querellante en el expediente, también respaldó la incorporación de los videos bajo el principio de amplitud probatoria.
Desde la entidad señalaron que, aunque un informe de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) indicó que no es posible establecer técnicamente el origen de las grabaciones, eso no impide que puedan complementarse con otros elementos de prueba.
Según explicaron a Noticias Argentinas, esos registros audiovisuales podrían aportar información para esclarecer cuánto dinero pudo haber tenido el exfuncionario.
Por ahora, la continuidad del peritaje depende de la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Hasta que ese tribunal se expida sobre la validez de las grabaciones, el análisis técnico de los videos permanecerá suspendido.