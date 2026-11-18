Los gremios afirman que ningún trabajador debería cobrar menos de $3,25 millones y convocan a construir un paro nacional
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) actualizó su índice de ingresos mínimos para una familia y denunció una fuerte pérdida del poder adquisitivo desde la asunción de Javier Milei. El dirigente aceitero Daniel Yofra llamó a organizar una medida de fuerza en todo el país.
Resumen para apurados
- En Rosario, el Frente de Sindicatos Unidos reclamó un salario mínimo de $3,25 millones y convocó a un paro nacional ante el deterioro del poder adquisitivo.
- El cálculo gremial supera ocho veces el haber mínimo actual fijado en $398.800 y denuncia caídas salariales reales de hasta 21% desde la asunción de Javier Milei.
- Gremios estatales, aceiteros y del transporte buscan articular medidas de fuerza conjuntas que podrían paralizar sectores clave, aunque el paro aún no tiene fecha.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) reclamó un salario mínimo de $3.251.462 para octubre de 2026, al considerar que ese es el ingreso mensual necesario para que una familia pueda cubrir sus necesidades básicas. El monto surge de un relevamiento elaborado por distintas organizaciones gremiales y equivale a más de ocho veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) vigente.
La actualización del denominado Índice FreSU fue presentada en Rosario, durante el cierre del 75° Congreso Nacional Ordinario Aceitero y Desmotador. Allí, representantes de distintos sindicatos plantearon la necesidad de coordinar un plan de lucha nacional frente a la pérdida del poder adquisitivo y convocaron a construir un paro general.
Actualmente, el salario mínimo se ubica en $398.800, luego de la última actualización de septiembre. Desde el frente sindical cuestionaron ese valor y lo calificaron como el más bajo de la historia argentina.
Cómo se calcula el salario mínimo de $3,25 millones
El Índice FreSU toma como referencia el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establecen que el salario mínimo debe garantizar condiciones de vida dignas para el trabajador y su grupo familiar.
Según el relevamiento correspondiente a octubre, los principales gastos mensuales contemplados fueron:
Transportes, vacaciones y esparcimiento: $697.646.
Alimentación adecuada: $691.291.
Vivienda digna: $661.124.
Salud y asistencia sanitaria: $397.377.
Previsión social: $357.661.
Educación y cultura: $295.463.
Vestimenta: $150.900.
El informe también estimó el retroceso de los ingresos laborales desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei asumió la Presidencia. De acuerdo con los cálculos difundidos por el FreSU, la masa salarial perdió más de $78,5 billones en comparación con el poder adquisitivo de noviembre de ese año.
En el sector público, la caída salarial real alcanzó el 21%, lo que representaría una pérdida promedio de $17.454.606 por empleado estatal. En el ámbito privado, el retroceso fue del 7%, equivalente a $3.342.251 por trabajador.
Daniel Yofra llamó a construir un paro nacional
Durante el encuentro en Rosario, el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora, Daniel Yofra, convocó a profundizar las medidas de protesta y planteó la necesidad de un paro nacional.
«Acá está el FreSU para luchar por los salarios. Estamos a disposición, tenemos la puerta abierta para todos los que quieran luchar. Creo que hay que ir a un paro nacional porque si no este gobierno no va a dejar de atacar a la clase trabajadora y los gobiernos que vengan tampoco», expresó.
Por su parte, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, cuestionó los indicadores oficiales sobre la desaceleración de la inflación y sostuvo que los salarios y las jubilaciones son los ingresos que más sufrieron el ajuste.
«La baja de la inflación es una mentira. Los únicos precios que bajaron son los salarios y las jubilaciones», afirmó. Además, consideró que la recuperación del poder adquisitivo dependerá de la movilización sindical.
El titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, también reclamó una mayor coordinación entre los gremios y mencionó la posibilidad de paralizar sectores estratégicos como puertos, molinos, rutas, universidades, hospitales y aeropuertos.
El FreSU busca coordinar un plan de lucha nacional
La reunión contó con representantes de organizaciones sindicales de distintos sectores, entre ellas ATE, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), CONADU Histórica, gremios marítimos y fluviales, papeleros y trabajadores viales.
También participaron referentes de la salud, la educación universitaria, el transporte y la industria molinera. Durante el plenario ratificaron el Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria, aprobado en el primer encuentro de delegados del frente, el pasado 1° de Mayo.
La presidenta de FESPROSA, María Fernanda Boriotti, sostuvo que el escenario político requiere mantener la movilización y construir una agenda común de reclamos de cara a 2027.
En tanto, el secretario general de la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA), Rubén Lafuente, planteó que el frente sindical debe profundizar las acciones para defender los derechos laborales.
Las intervenciones coincidieron en la necesidad de consolidar una estrategia conjunta entre los gremios, aunque el llamado a un paro nacional todavía aparece como una convocatoria a construir y no como una medida con fecha confirmada.