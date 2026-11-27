Resumen para apurados
- Carlos Tevez tendrá su partido de despedida el 20 de diciembre en La Bombonera, con la presencia de Lionel Messi y grandes figuras para homenajear su carrera futbolística.
- El evento reunirá a excompañeros de su paso por Boca, la Selección y Europa, como Juan Román Riquelme, Sergio Agüero, Gianluigi Buffon, Martín Palermo y Rio Ferdinand.
- La jornada marcará el cierre definitivo de la trayectoria de uno de los máximos ídolos recientes de Boca, en una fiesta histórica junto a los hinchas y leyendas mundiales.
Carlos Tevez tendrá una despedida a la altura de su trayectoria. El próximo 20 de diciembre, La Bombonera será el escenario del último partido del “Apache”, que reunirá a grandes figuras del fútbol nacional e internacional con las que compartió diferentes etapas de su carrera.
La presencia más destacada será la de Lionel Messi, cuya participación fue confirmada el jueves 26 de noviembre. El rosarino compartió cancha con Tevez en 47 encuentros de la Selección Argentina, además de integrar los planteles que disputaron los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.
Las figuras confirmadas para la despedida de Carlos Tevez
Lionel Messi: el capitán de la Selección Argentina será el invitado estelar del encuentro. Compartió una década con Tevez en el seleccionado nacional.
Rio Ferdinand: el histórico defensor inglés coincidió con el “Apache” en Manchester United entre 2007 y 2009. Juntos conquistaron la Champions League de la temporada 2007/08.
Leandro Paredes: una de las principales figuras del Boca dirigido por Rodolfo Arruabarrena también estará presente en el homenaje, pese a que nunca compartió oficialmente plantel con Tevez.
Gianluigi Buffon: el legendario arquero italiano compartió 86 encuentros con el argentino en Juventus, incluido el duelo ante Barcelona por la final de la Champions League de 2015.
Martín Palermo: el máximo goleador de la historia de Boca volverá a pisar el césped de La Bombonera para homenajear a su excompañero, con quien conquistó la Copa Sudamericana de 2004.
Juan Román Riquelme: el actual presidente de Boca estuvo presente en el debut profesional de Tevez, en octubre de 2001. También compartieron 17 encuentros en la Selección Argentina.
Sergio Agüero: fue la primera figura en confirmar su participación. Disputó 49 partidos junto al “Apache” entre la Selección Argentina y Manchester City, donde ambos conquistaron la histórica Premier League de 2012.
La nómina de invitados refleja la dimensión de la carrera de Tevez, quien supo dejar su huella en algunos de los clubes más importantes del mundo.
El 20 de diciembre, el “Apache” volverá al escenario en el que comenzó su trayectoria profesional para despedirse del fútbol rodeado de antiguos compañeros, referentes internacionales y los hinchas de Boca.