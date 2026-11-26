Resumen para apurados
- Este viernes abre la venta general de entradas en Fantix para la despedida de Carlos Tevez, que se realizará el 20 de diciembre en La Bombonera.
- Tras agotarse la preventa exclusiva, los boletos digitales van desde $130.000 hasta U$S 1.023, disponibles mediante la plataforma y transferibles por app.
- El homenaje reunirá a figuras como Lionel Messi y Gianluigi Buffon en una Bombonera colmada, con transmisión televisiva en vivo a través de ESPN.
La despedida de Carlos Tevez ya tiene precios confirmados y este viernes se abre una nueva oportunidad para conseguir un lugar en La Bombonera. La venta general comenzará a las 12 a través de la plataforma oficial Fantix Tickets, luego de que se agotaran las 7.000 entradas de la preventa exclusiva para clientes de BBVA.
Los valores dependen de la ubicación. La popular cuesta $130.000, la platea alta $200.000 y la platea media y las torres, $300.000. La platea baja tiene un valor de $380.000 y los palcos, de U$S 1.023. A todos esos importes se les suma un 15% por cargo de servicio, por lo que la entrada más barata termina costando $149.500.
Cada usuario podrá comprar hasta cuatro entradas en apache.fantixtickets.com, el único canal de venta. En esta etapa se podrá pagar a través de MODO o Mercado Pago, con tarjeta de crédito, de débito o dinero en cuenta, y quienes tengan tarjetas de crédito BBVA Mastercard podrán hacerlo en seis cuotas sin interés a través de MODO.
Cómo será el ingreso a La Bombonera
Las entradas serán digitales. Llegarán dentro de las 24 horas posteriores a la compra a la aplicación “Adiós Apache”, a la que hay que ingresar con el mismo correo electrónico utilizado en la operación. El código QR se activará cinco horas antes del evento y no se aceptarán capturas de pantalla, impresiones ni correos de confirmación.
Las puertas se abrirán a las 16, aunque la organización aclaró que el horario podría modificarse por razones operativas o de seguridad. Las entradas podrán transferirse hasta el inicio del evento, pero una vez que el destinatario acepta, la operación no se puede revertir. Para quienes no consigan lugar, el partido será transmitido por ESPN.
La preventa del miércoles dejó quejas de hinchas, que reportaron filas de hasta cuatro horas y fallas en la plataforma. El homenaje será el domingo 20 de diciembre y ya tiene confirmados, entre otros, a Lionel Messi, Martín Palermo, Sergio Agüero y Gianluigi Buffon.