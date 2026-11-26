Los valores dependen de la ubicación. La popular cuesta $130.000, la platea alta $200.000 y la platea media y las torres, $300.000. La platea baja tiene un valor de $380.000 y los palcos, de U$S 1.023. A todos esos importes se les suma un 15% por cargo de servicio, por lo que la entrada más barata termina costando $149.500.