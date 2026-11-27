Resumen para apurados
- En conferencia previa ante Brentford, Mauricio Pochettino defendió su estilo en Manchester United tras críticas de exfutbolistas que cuestionan su firmeza ante la crisis.
- El club marcha penúltimo en la Premier con una victoria en 11 fechas, y el DT argentino inició su ciclo con una caída 4-0 ante Liverpool y un empate frente al Sporting de Lisboa.
- En su debut en Old Trafford frente a Brentford, Pochettino intentará lograr su primer triunfo para iniciar la recuperación del equipo, lidiando con bajas como Bruno Fernandes.
Mauricio Pochettino apenas lleva dos partidos al frente de Manchester United, pero ya debió responder a los primeros cuestionamientos sobre su gestión. En la previa del encuentro ante Brentford por la Premier League, el entrenador argentino salió al cruce de las críticas de algunos exfutbolistas sobre su estilo de liderazgo.
Consultado en conferencia de prensa sobre si era demasiado amable para conducir a un equipo que atraviesa una profunda crisis deportiva, el santafesino estableció una diferencia entre su manera de relacionarse con los futbolistas y el nivel de exigencia que pretende imponer.
“No malinterpreten mis palabras. A veces confundimos 'amable' y 'bueno'. Yo no soy amable, pero debemos ser buenos. Hay una diferencia. No soy amable, pero intento ser bueno”, afirmó Pochettino.
“Tengamos cuidado. Sabemos que debemos esforzarnos y ser fuertes, pero también debemos cultivar relaciones. Son dos cosas distintas que significan cosas distintas”, agregó.
El argentino asumió en un contexto complejo. Manchester United marcha penúltimo en la Premier League, con apenas una victoria en 11 jornadas. Desde su llegada, el equipo perdió 4-0 ante Liverpool e igualó 2-2 frente a Sporting de Lisboa.
“La situación es la que es, la realidad se muestra en diferentes aspectos, nuestro trabajo es realmente creer, generar confianza, generar fe”, manifestó el entrenador.
Pese a los resultados, Pochettino destacó la respuesta del plantel durante sus primeros días de trabajo. “Creo que si me preguntan, todo es positivo desde la semana que llevamos trabajando, por eso es hora de progresar”, sostuvo.
La situación de Bruno Fernandes y Marcus Rashford
De cara a su estreno como entrenador de Manchester United en Old Trafford, Pochettino también brindó detalles sobre el estado de dos de las principales figuras del plantel.
“Contrajo un virus en Portugal. Terminó el partido con molestias y hoy no puede participar en el entrenamiento”, explicó sobre Bruno Fernandes, cuya disponibilidad para enfrentar a Brentford quedó en duda.
En cuanto a Marcus Rashford, el argentino destacó su evolución, aunque todavía no se reincorporó a los trabajos grupales. “Está haciendo entrenamiento individual. Ha empezado a sentirse mucho mejor”, aseguró.
Ante Brentford, Pochettino buscará su primera victoria al frente de los “Diablos Rojos” y comenzar a revertir el delicado presente del equipo en el campeonato inglés.