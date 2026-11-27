Resumen para apurados
- José Manuel López enfrentará con Palmeiras a Estudiantes en la final de la Copa Libertadores, club que lo dejó libre durante su etapa formativa.
- Tras salir del Pincha y jugar en la liga amateur platense, el delantero se destacó en Lanús antes de pasar a Palmeiras, donde ya cosechó seis títulos.
- A sus 25 años, el atacante intentará alzar su primera Copa Libertadores frente al equipo que lo descartó y que aspira a su quinta corona continental.
Las vueltas del fútbol pondrán a José Manuel López frente a un capítulo poco conocido de su historia. El delantero de Palmeiras, una de las principales amenazas ofensivas del conjunto brasileño, enfrentará a Estudiantes de La Plata en la final de la Copa Libertadores, el mismo club que años atrás lo dejó libre de sus divisiones inferiores.
Mucho antes de convertirse en una de las figuras del fútbol brasileño y llegar a la Selección, el “Flaco” debió atravesar un camino que estuvo lejos de ser sencillo. Tras su salida del conjunto platense, probó suerte en Independiente, donde tampoco consiguió la continuidad que necesitaba.
Su carrera encontró entonces una oportunidad en San Lorenzo de Villa Castells, una institución perteneciente a la Liga Amateur Platense. Según relató Daniel Vila, presidente del club y exdirigente de Gimnasia de La Plata, López vivió en la ciudad y jugó durante aproximadamente tres años en la categoría 2000.
Por entonces, una de las particularidades del correntino era su posición dentro del campo de juego. Lejos de desempeñarse como centrodelantero, jugaba de enganche, una característica que explica parte de su manejo de pelota y su facilidad para desplazarse hacia los costados.
Su crecimiento le permitió incorporarse posteriormente a Lanús, que lo cedió a Colegiales de Tres Arroyos para sumar experiencia en un torneo regional antes de dar el salto a Primera División.
Pese a su consolidación profesional, López nunca perdió el vínculo con San Lorenzo de Villa Castells. A mediados de este año, antes del Mundial, visitó las instalaciones de la institución y también envió una camiseta firmada para que fuera subastada en beneficio del club.
De quedar libre en Estudiantes a convertirse en goleador de Palmeiras
Sus actuaciones en Lanús despertaron el interés de Palmeiras, que adquirió su ficha en 2022. Desde entonces, el delantero argentino se convirtió en una de las principales referencias ofensivas del equipo paulista.
A sus 25 años, López ya superó los 80 goles con la camiseta del conjunto brasileño y conquistó seis títulos: dos Brasileirões, tres Campeonatos Paulistas y una Supercopa de Brasil.
Ahora tendrá la oportunidad de sumar el trofeo más importante del fútbol sudamericano. Del otro lado estará Estudiantes, aquel club en el que no logró consolidarse durante su etapa formativa y al que, años después, podría privar de su quinta Copa Libertadores.