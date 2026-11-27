Resumen para apurados
- Estudiantes definirá la Libertadores ante Palmeiras en Montevideo; si gana, limitará el acceso de Boca y River al Mundial de Clubes 2029 por el cupo máximo por país.
- El Pincha lidera el ranking Conmebol entre los argentinos con 62 puntos. Si se corona campeón continental, anulará la opción de que dos clubes nacionales clasifiquen por tabla.
- Obligará a River y Boca a ganar futuras ediciones continentales para clasificar a 2029, beneficiando de forma indirecta las chances por ranking de otros clubes sudamericanos.
La final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras tendrá repercusiones que excederán a los dos protagonistas. El resultado del encuentro, que se disputará en el estadio Centenario de Montevideo, podría condicionar las aspiraciones de Boca, River y otros equipos argentinos de participar en el Mundial de Clubes 2029.
Los dirigidos por Alexander Medina necesitan conquistar el título continental para asegurar su participación en la próxima edición de la Libertadores. Sin embargo, una eventual consagración también les garantizará un boleto directo al próximo Mundial de Clubes y modificará el escenario de clasificación mediante el ranking de la Conmebol.
Actualmente, Estudiantes es el equipo argentino mejor ubicado en esa clasificación, con 62 puntos. Su inmediato perseguidor nacional es Racing, que acumula 35 unidades, pero no disputará la Libertadores del próximo año.
Si el conjunto platense se corona campeón, ocupará uno de los cupos reservados para los ganadores del certamen continental. De esta manera, quedará descartada la posibilidad de que dos representantes argentinos accedan al Mundial de Clubes mediante el ranking, debido al límite de equipos por país que contempla el sistema de clasificación.
El panorama de Boca y River para el Mundial de Clubes 2029
La situación de los dos grandes del fútbol argentino es considerablemente más compleja. River ocupa el 16° puesto del ranking de la Conmebol, con 23 puntos, mientras que Boca se encuentra en la 37ª posición, con apenas 10 unidades.
Una consagración de Estudiantes reduciría el margen de ambos equipos, que necesitarían protagonizar grandes campañas continentales para escalar posiciones en el ranking o conquistar directamente alguna de las próximas ediciones de la Copa Libertadores.
En contrapartida, dos de los principales beneficiados podrían ser Liga de Quito e Independiente del Valle. Los conjuntos ecuatorianos tendrían mayores posibilidades de acceder al Mundial de Clubes mediante el ranking, especialmente si otro representante brasileño conquista alguna de las próximas ediciones del certamen.
Así, mientras Estudiantes buscará levantar la quinta Copa Libertadores de su historia, Boca y River también estarán pendientes de lo que suceda en Montevideo. El desenlace de la final podría tener consecuencias directas sobre sus aspiraciones internacionales para los próximos años.