El fútbol argentino deberá afrontar cambios en su estructura comercial tras la aprobación por unanimidad en el Senado de la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea. Entre sus principales disposiciones, la normativa establece la prohibición de la publicidad y el patrocinio de las casas de apuestas en el ámbito deportivo.