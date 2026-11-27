Ley de ludopatía: cómo impactará la prohibición de las casas de apuestas en el fútbol argentino
El Senado aprobó por unanimidad la normativa que restringe la publicidad y el patrocinio de las empresas de apuestas online. 10 clubes de la Liga Profesional tienen a estas compañías como sponsors principales.
Resumen para apurados
- El Senado argentino aprobó por unanimidad la ley contra la ludopatía que prohíbe el patrocinio de casas de apuestas en el deporte nacional para frenar la adicción al juego online.
- La medida afecta a diez clubes de Primera División, como Boca y River, a la AFA y a medios, que ya no podrán firmar nuevos contratos comerciales con estas empresas.
- El Gobierno reglamentará la norma en 120 días, forzando a los clubes a reestructurar ingresos millonarios, en un escenario complejo similar al vivido recientemente en Brasil.
El fútbol argentino deberá afrontar cambios en su estructura comercial tras la aprobación por unanimidad en el Senado de la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea. Entre sus principales disposiciones, la normativa establece la prohibición de la publicidad y el patrocinio de las casas de apuestas en el ámbito deportivo.
La medida tendrá un impacto directo sobre diez clubes de la Liga Profesional que actualmente cuentan con empresas de apuestas o casinos como patrocinadores principales en sus camisetas: Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo, Rosario Central, Newell's, Independiente Rivadavia, Huracán y Argentinos Juniors.
Una vez que la ley entre en vigencia, las instituciones deportivas no podrán firmar nuevos contratos de patrocinio con estas compañías. La restricción también alcanzará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Liga Profesional y la Selección Argentina, que mantienen vínculos comerciales con empresas del sector.
La prohibición se extenderá, además, a los canales de televisión que transmiten los partidos, futbolistas, entrenadores, exjugadores, árbitros, periodistas deportivos, influencers y medios gráficos.
Qué sucederá con los contratos vigentes
El Poder Ejecutivo dispone de un plazo de 10 días hábiles desde la sanción parlamentaria para promulgar la ley. Una vez publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno tendrá 120 días para reglamentar su aplicación.
Uno de los principales interrogantes será qué tratamiento recibirán los contratos publicitarios que actualmente están vigentes. La reglamentación resultará determinante para conocer los plazos y las condiciones bajo las cuales los clubes deberán adecuarse al nuevo marco legal.
El antecedente de Brasil y el impacto en otros deportes
El fútbol brasileño ofrece un antecedente cercano. La aplicación de restricciones similares obligó a los clubes a retirar los patrocinios de las casas de apuestas de sus camisetas y generó reclamos por las consecuencias económicas de la medida.
Incluso, Flamengo manifestó su disconformidad con el mensaje “Prohibir no es proteger”, mientras que más de 35 instituciones de las series A y B solicitaron asistencia financiera estatal ante la pérdida de ingresos.
En Argentina, el impacto tampoco se limitará al fútbol. Categorías del automovilismo nacional, como el Turismo Carretera y el TC2000, junto con sus respectivos equipos y pilotos, deberán adecuar sus acuerdos comerciales a las disposiciones de la nueva normativa.