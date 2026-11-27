Resumen para apurados
- La Unión Argentina de Rugby oficializó el calendario nacional de 2027 para organizar las competencias que se disputarán en todo el país entre marzo y diciembre.
- El cronograma abrirá el 20 de marzo con el Torneo del Interior A y continuará con torneos juveniles, el Nacional de Clubes y el cierre del Seven de la República en diciembre.
- La confirmación temprana permite a los clubes y seleccionados provinciales planificar con previsibilidad su preparación física, logística y deportiva para la temporada.
El rugby argentino ya tiene definido su calendario de competencias nacionales para 2027. La Unión Argentina de Rugby (UAR) oficializó una programación que se extenderá desde marzo hasta diciembre y que marcará buena parte de la planificación de los clubes y seleccionados tucumanos durante la próxima temporada.
Una de las principales novedades será el temprano inicio del Torneo del Interior A, que comenzará el 20 de marzo y contará con siete jornadas de fase regular, distribuidas a lo largo de seis meses. Tucumán Rugby y Huirapuca serán dos de los representantes tucumanos en la máxima categoría del certamen.
El calendario del Torneo del Interior A y B
La programación de la fase regular del Torneo del Interior A quedó establecida de la siguiente manera:
- Primera fecha: 20 de marzo.
- Segunda fecha: 24 de abril.
- Tercera fecha: 29 de mayo.
- Cuarta fecha: 26 de junio.
- Quinta fecha: 17 de julio.
- Sexta fecha: 24 de julio.
- Séptima fecha: 21 de agosto.
- Cuartos de final: 11 de septiembre.
- Semifinales: 25 de septiembre.
- Final: 9 de octubre.
Los cuartos de final tendrán lugar el 24 de julio; las semifinales, el 21 de agosto; y la final, el 11 de septiembre. La reválida entre ambas categorías se jugará el 25 de septiembre.
Las fechas de los seleccionados y el Nacional de Clubes
El Campeonato Argentino Juvenil comenzará el 3 de julio y tendrá otras dos jornadas el 21 de agosto y el 18 de septiembre. La etapa concentrada se desarrollará entre el 12 y el 16 de octubre, con las semifinales y las finales previstas para esas respectivas fechas.
En cuanto a las competencias de desarrollo, el M16 Sur se disputará el 4 y 5 de septiembre; el M16 Norte, el 10 y 12 del mismo mes; y el Select 12, el 24 y 26.
El Nacional de Clubes femenino, en la modalidad de 12 jugadoras por equipo, tendrá actividad el 17 y 19 de septiembre, mientras que el masculino se disputará el 20 de noviembre.
Finalmente, el Seven de la República, tanto en su rama masculina como femenina, será el encargado de cerrar la temporada nacional, con actividad prevista para el 4 y 5 de diciembre.