Resumen para apurados
- Dirigentes de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay presentaron virtualmente ante World Rugby su postulación conjunta para organizar el Mundial de Rugby 2035.
- La exposición desde el San Isidro Club destacó la infraestructura de clubes, la capacidad organizativa previa en grandes eventos y el atractivo turístico de la región.
- World Rugby realizará visitas técnicas a las sedes sudamericanas y definirá en noviembre de 2027 qué candidatura albergará la primera Copa del Mundo en la región.
El sueño de llevar por primera vez una Copa del Mundo de rugby a Sudamérica continúa tomando forma. Autoridades de la Unión Argentina de Rugby (UAR) y de Sudamérica Rugby mantuvieron una reunión virtual con representantes de Rugby World Cup, organismo dependiente de World Rugby, para presentar los avances de la candidatura regional al torneo de 2035.
La propuesta, que reúne a Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, ya había atravesado una primera etapa de trabajo: un equipo multinacional completó un cuestionario detallado sobre las características de cada país y de las posibles sedes. El encuentro por Zoom permitió profundizar esos aspectos y mostrar los fundamentos del proyecto.
Uno de los ejes de la exposición fue el papel que cumplen los clubes en el desarrollo del rugby sudamericano. La presentación se realizó con la histórica cancha 1 del San Isidro Club como escenario de fondo, una elección que buscó transmitir el valor que tienen esas instituciones en la vida deportiva y social de la región. La organización de un eventual Mundial, explicaron, tendría a los clubes como uno de sus pilares, por su vínculo con las familias, la comunidad y la formación de jugadores.
El segundo argumento estuvo relacionado con el atractivo turístico de los cuatro países y de la región en su conjunto. Desde la Patagonia y las Cataratas del Iguazú hasta el desierto de Atacama, pasando por las playas de Punta del Este y Río de Janeiro, la candidatura puso el foco en la variedad de paisajes y experiencias que podrían ofrecerse a quienes viajen para seguir el campeonato. Ese recorrido también fue acompañado por un video institucional.
La capacidad organizativa fue el tercer punto central. Los impulsores de la propuesta destacaron que Sudamérica ya fue escenario de acontecimientos deportivos y culturales de gran escala, entre ellos Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos de la Juventud, mundiales de fútbol, competencias de MotoGP y Fórmula 1, además de grandes recitales. También mencionaron la reciente visita del papa León XIV a Uruguay y Argentina, como ejemplo de la posibilidad de recibir a millones de personas en eventos multitudinarios.
“Trabajamos mucho en la presentación y tenemos la grata sensación de que gustó mucho”, señaló Horacio Agulla, ex integrante de Los Pumas y miembro del grupo que trabaja en la candidatura. “Siendo que era un Zoom, podríamos haberla hecho desde una oficina, pero queríamos que quedara bien clara la importancia y simbología de los clubes como centro de nuestra candidatura. Es un diferencial que tenemos que buscamos aprovechar”, agregó el ex jugador, que disputó los Mundiales de 2007, 2011 y 2015.
Agulla también se mostró confiado en el potencial de la propuesta: “Estamos convencidos de que un Mundial en nuestra región va a tener estadios llenos, todo el atractivo del turismo y, como factor X, la pasión y el amor que sentimos por el rugby y que nace de los clubes”.
El próximo paso que tendrá el sueño
Una vez finalizada la exposición, los representantes sudamericanos respondieron consultas específicas de los doce integrantes de Rugby World Cup que participaron desde Londres y Dublín.
El próximo paso será una visita técnica de representantes del organismo a Sudamérica. Durante ese recorrido, evaluarán las distintas sedes incluidas en la candidatura y las condiciones que ofrece cada país.
El proceso continuará durante los primeros meses de 2027, con nuevos cuestionarios y requerimientos de información para despejar dudas y aportar certezas. La decisión final estará en manos del Comité Ejecutivo de World Rugby, que tiene previsto anunciar en noviembre del próximo año qué país o región organizará la Copa del Mundo de 2035.