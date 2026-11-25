Uno de los ejes de la exposición fue el papel que cumplen los clubes en el desarrollo del rugby sudamericano. La presentación se realizó con la histórica cancha 1 del San Isidro Club como escenario de fondo, una elección que buscó transmitir el valor que tienen esas instituciones en la vida deportiva y social de la región. La organización de un eventual Mundial, explicaron, tendría a los clubes como uno de sus pilares, por su vínculo con las familias, la comunidad y la formación de jugadores.