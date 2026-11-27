Resumen para apurados
- Diego Flores, DT de Instituto, advirtió que River no intimida en la previa de los cuartos de final del Torneo Clausura, confiado tras ganar la Zona A.
- La Gloria llega con apenas dos caídas, aunque Flores arrastra un historial adverso tras perder 3-0 en las dos ocasiones previas en que enfrentó al club de Núñez.
- El cruce definirá el pase a semifinales, donde Flores buscará cortar su racha negativa ante River y posicionar al conjunto cordobés entre los cuatro mejores.
Instituto de Córdoba atraviesa un gran presente y Diego Flores no esconde su confianza. En la previa del enfrentamiento ante River por los cuartos de final del Torneo Clausura, el entrenador de la “Gloria” dejó una serie de contundentes declaraciones sobre el equipo dirigido por Leonardo Ponzio.
Envalentonado por haber finalizado en el primer puesto de la Zona A tras vencer a Huracán, el “Traductor” aseguró que River “no intimida” y advirtió que el conjunto de Núñez va a “tener que hacer mucho porque vamos a dejar la vida”.
El excolaborador de Marcelo Bielsa también puso el foco en la regularidad que mostró Instituto durante el campeonato y comparó el rendimiento de ambos equipos para respaldar sus declaraciones.
“Estamos en un momento especial. Ellos perdieron seis partidos en el torneo, nosotros dos”, remarcó Flores, quien dejó en claro que su equipo no modificará sus aspiraciones por la jerarquía del rival.
En cuanto a la preparación del encuentro, el entrenador relativizó la presión que supone enfrentar a uno de los grandes del fútbol argentino. “No me preocupa, me ocupa; se piensa en River y ellos van a pensar en nosotros”, sostuvo.
El adverso historial de Diego Flores ante River
Más allá de la confianza que transmitió el entrenador de Instituto, los antecedentes favorecen ampliamente al “Millonario”. En las dos oportunidades en las que enfrentó a equipos conducidos por Flores, River ganó por 3-0.
El primer enfrentamiento se produjo el 12 de marzo de 2023, por la séptima fecha de la Liga Profesional. En aquella oportunidad, el conjunto dirigido por Martín Demichelis derrotó a Godoy Cruz en el Monumental gracias a un doblete de Lucas Beltrán y un gol de penal de Esequiel Barco.
El segundo antecedente tuvo lugar el 18 de abril de 2025, por la fecha 14 del Torneo Apertura. Con Marcelo Gallardo como entrenador, River se impuso ante Gimnasia de La Plata en el Bosque con goles de Sebastián Driussi, Franco Mastantuono y Rodrigo Aliendro.
Ahora, al frente de Instituto, Flores tendrá una nueva oportunidad para revertir ese historial y conseguir su primera victoria ante el conjunto de Núñez, con el aliciente de que una clasificación le permitirá meterse entre los cuatro mejores del campeonato.