La mañana en el complejo “Natalio Mirkin” tenía todos los condimentos de un reinicio formal, pero terminó pareciéndose demasiado a los días más tensos de la semana pasada. En San Martín, el regreso a las prácticas después del parate y del conflicto que desató el comunicado del jueves 19 no logró descomprimir el clima interno. Por el contrario, dejó en claro que el reclamo salarial sigue abierto y que la pelota, por ahora, continúa relegada frente a las urgencias económicas de un plantel que decidió sostener su postura.