Resumen para apurados
- El plantel de San Martín no se entrenó este viernes en el complejo Natalio Mirkin debido a la falta de pago de los sueldos adeudados de septiembre y octubre.
- Los jugadores asistieron pero se quedaron en el vestuario, mientras la dirigencia priorizó abonar rescisiones de contrato antes de regularizar las deudas del resto del equipo.
- La comisión directiva prevé acreditar los salarios en las próximas horas, por lo que los entrenamientos de cara al próximo ciclo recién se retomarían tras el impacto bancario.
La mañana en el complejo “Natalio Mirkin” tenía todos los condimentos de un reinicio formal, pero terminó pareciéndose demasiado a los días más tensos de la semana pasada. En San Martín, el regreso a las prácticas después del parate y del conflicto que desató el comunicado del jueves 19 no logró descomprimir el clima interno. Por el contrario, dejó en claro que el reclamo salarial sigue abierto y que la pelota, por ahora, continúa relegada frente a las urgencias económicas de un plantel que decidió sostener su postura.
Según pudo averiguar LA GACETA, tras consultar tanto a protagonistas del vestuario como a un integrante de la comisión directiva, la jornada comenzó con asistencia completa. Todos los futbolistas citados por el cuerpo técnico encabezado por Alejandro Orfila se presentaron a primera hora en el predio de Cebil Redondo. Incluso los jugadores lesionados ya venían cumpliendo con sus rutinas de rehabilitación junto al cuerpo médico del club, como parte de un esquema que buscaba recuperar cierta normalidad.
Sin embargo, el escenario cambió cuando el grupo se reunió en la intimidad del vestuario. Al repasar la situación y comprobar que los depósitos todavía no se habían acreditado en sus cuentas, los futbolistas tomaron a misma decisión que la semana anterior: se colocaron la indumentaria de entrenamiento, pero resolvieron no salir al campo de juego.
Medida de fuerza
A diferencia de lo ocurrido la semana anterior, esta vez no hubo comunicados ni publicaciones en redes sociales. El plantel permaneció dentro del vestuario durante todo el tiempo previsto para la sesión matutina. Recién cuando se cumplió el horario establecido por el cuerpo técnico, cada jugador recogió sus pertenencias y regresó a su domicilio.
En ese contexto, Orfila volvió a quedar en medio de dos posiciones. De acuerdo con lo reconstruido por este diario, el DT comprende las razones del reclamo y la incomodidad de los futbolistas antes los atrasos salariales, pero también siente fastidio y frustración por la imposibilidad de desarrollar el trabajo deportivo con normalidad.
El cuerpo técnico había diagramado casi dos semanas de tareas en el gimnasio y en la cancha hasta el 9 de diciembre, antes de licenciar al grupo hasta el 4 de enero, fecha prevista para el inicio de la pretemporada 2027. Sin embargo, ese cronograma comenzó sin actividad.
A un paso de rescindir
Mientras la mañana transcurría sin movimientos en las canchas principales del complejo, el mediodía trajo novedades sobre la reestructuración del plantel. Víctor Salazar y Diego Diellos fueron citados a las 12 para entrenarse de manera diferenciada, al margen del resto del grupo.
Ambos futbolistas integran la lista de bajas deportivas proyectadas para la próxima temporada y se encuentran a un paso de acordar la rescisión de sus vínculos. Según confiaron fuentes cercanas a la negociación, los números están prácticamente cerrados y sus desvinculaciones podrían oficializarse en las próximas horas, sumándose así a las seis salidas ya confirmadas de Nicolás Castro, Matías “Caco” García, Jorge Juárez, Nahuel Manganelli, Milton Ríos y Laureano Rodríguez.
La respuesta del club
Desde la CD del “Santo” ofrecieron su propia lectura de lo sucedido y buscaron llevar tranquilidad respecto de los plazos. Un directivo del club explicó a LA GACETA que el primer dinero que ingresó a las arcas de la institución fue destinado íntegramente a resolver las desvinculaciones acordadas, en un proceso en el que se negoció caso por caso cuánto abonar para cerrar cada salida.
Según esa versión, el compromiso asumido en la mesa de negociación establecía una prioridad: saldar primero la situación de quienes dejan el club y avanzar inmediatamente después con los futbolistas que permanecerán en la institución.
En ese sentido, desde la comisión directiva aseguraron que el trámite administrativo para completar los pagos está en su tramo final y que en las próximas horas quedará regularizada la deuda correspondiente a los meses de septiembre y octubre para el resto del plantel.
La postura oficial es contundente: el equipo volverá a entrenarse recién una vez que el dinero impacte en las cuentas de los jugadores. Por eso, aunque el lunes aparece como el día más probable para retomar las prácticas con normalidad, nadie se anima todavía a darlo por confirmado.