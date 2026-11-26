El regreso llega después de una semana cargada. El jueves 19, un grupo de futbolistas hizo público un comunicado en el que reclamó por la situación salarial y expuso el caso de Mauro Verón, que aguardaba una operación de rodilla. La respuesta de la dirigencia no tardó. Reconoció la deuda, anunció el inicio de los pagos y oficializó la rescisión de seis contratos: los de Nicolás Castro, Matías “Caco” García, Jorge Juárez, Nahuel Manganelli, Milton Ríos y Laureano Rodríguez. “Ya hemos empezado a pagar”, aseguró el presidente Oscar Mirkin en diálogo con LG Play. En las redes, Juárez se despidió con un mensaje autocrítico en el que pidió “perdón por tan poco”.