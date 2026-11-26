Resumen para apurados
- El plantel de San Martín de Tucumán retomó este viernes las prácticas en el complejo Natalio Mirkin bajo el mando de Alejandro Orfila para iniciar el rearmado deportivo.
- La vuelta ocurre tras reclamos salariales, la operación de Mauro Verón y la rescisión de seis contratos, mientras otros futbolistas negocian su desvinculación del club.
- El equipo trabajará hasta el 9 de diciembre y volverá el 4 de enero para la pretemporada, mientras la dirigencia define refuerzos y celebra la asamblea este domingo.
En San Martín, los últimos días se jugaron lejos de la cancha. Comunicados, rescisiones y reclamos marcaron un clima que todavía arrastra el golpe de la eliminación. En medio de ese escenario, la pelota vuelve a rodar: este viernes, a partir de las 9, el plantel se reencontrará en el complejo “Natalio Mirkin” para retomar los entrenamientos bajo las órdenes de Alejandro Orfila.
El regreso llega después de una semana cargada. El jueves 19, un grupo de futbolistas hizo público un comunicado en el que reclamó por la situación salarial y expuso el caso de Mauro Verón, que aguardaba una operación de rodilla. La respuesta de la dirigencia no tardó. Reconoció la deuda, anunció el inicio de los pagos y oficializó la rescisión de seis contratos: los de Nicolás Castro, Matías “Caco” García, Jorge Juárez, Nahuel Manganelli, Milton Ríos y Laureano Rodríguez. “Ya hemos empezado a pagar”, aseguró el presidente Oscar Mirkin en diálogo con LG Play. En las redes, Juárez se despidió con un mensaje autocrítico en el que pidió “perdón por tan poco”.
En las últimas horas, además, el club informó que Verón fue operado con éxito de los ligamentos cruzados. Así, el delantero dejó atrás una espera que había quedado expuesta en el reclamo del plantel y ahora quedará enfocado en su recuperación.
Los que deben volver
La citación alcanza a todos los futbolistas con contrato vigente. Eso incluye a quienes no figuraron en la lista de rescisiones y que todavía no llegaron a un acuerdo con el club para definir su salida. Mientras sus casos se resuelven en las oficinas, deberán presentarse con normalidad y trabajar a la par del resto del grupo. Para los demás, la vuelta tendrá otro sentido: será el primer paso de cara a 2027.
En esa situación están Darío Sand, Rodrigo Ayala, Diego Diellos y Víctor Salazar. Los tres primeros formaban parte de la lista de 10 jugadores que Orfila, a fines de octubre, confirmó que no seguirán en 2027. En aquella conferencia, el entrenador remarcó que se trataba de elecciones deportivas y adelantó que buscará otro perfil de arquero.
El caso de Sand es uno de los más delicados, porque su vínculo se extiende hasta diciembre de 2027. Las tratativas, por ahora, siguen abiertas.
Ayala también tiene contrato hasta diciembre de 2027. El lateral, que había llegado libre desde Deportivo Madryn en el mercado de invierno, tampoco figura en los planes del cuerpo técnico, por lo que su salida deberá negociarse con la CD. Diellos, en cambio, tiene vínculo hasta fin de año, mientras que Salazar podría llegar en las próximas horas a un acuerdo económico para rescindir finalmente su contrato con el “Santo”.
El cronograma
La planificación de Orfila combinará trabajos en el gimnasio con tareas en cancha. El plantel se entrenará hasta el 9 de diciembre y, a partir de esa fecha, los futbolistas tendrán licencia. El regreso está previsto para el 4 de enero, cuando comenzará la pretemporada de cara a la temporada 2027 de la Primera Nacional.
Serán casi dos semanas de actividad con un grupo que todavía no tiene su forma definitiva. Algunos de los que se entrenarán hoy no estarán en enero, y otros que llegarán para la pretemporada todavía no tienen nombre confirmado. Ese es el contexto en el que el cuerpo técnico volverá a trabajar en el predio.
Lo que se viene
Lejos del césped, la dirigencia continúa con las gestiones para cerrar las rescisiones pendientes, definir las continuidades y avanzar con los refuerzos. En los pasillos de La Ciudadela crece la danza de nombres, aunque por ahora todo se mueve en el terreno de las versiones: desde el club no se confirmó ninguna incorporación.
Mirkin evitó dar pistas, porque muchos de los futbolistas apuntados todavía disputan el torneo. “Lo que sí le puedo decir es que en todas las líneas hay un jugador de refuerzo que pretendemos sea de la categoría que San Martín necesita”, señaló.
La semana, de todos modos, no termina en la cancha. El domingo, desde las 9, el mismo complejo “Natalio Mirkin” será sede de la asamblea ordinaria. El predio que hoy volverá a recibir al plantel será también el escenario en el que los socios se reunirán para cerrar un año agitado en La Ciudadela.