Resumen para apurados
- Mariano Andújar analizó la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras en Montevideo y advirtió sobre el rigor táctico del club brasileño.
- El exarquero campeón en 2009 destacó que el equipo de Abel Ferreira es aguerrido, similar al estilo argentino, y sabe defender en bloque bajo y aprovechar la pelota parada.
- Estudiantes buscará alzar su quinto trofeo continental tras 17 años, en un cruce definitorio donde ambos finalistas cuentan con argumentos sólidos para ser campeones.
A horas de que Estudiantes de La Plata dispute una nueva final de la Copa Libertadores, Mariano Andújar palpitó el enfrentamiento ante Palmeiras en Montevideo. El exarquero, una de las figuras de la última consagración continental del conjunto platense en 2009, analizó las características del equipo dirigido por Abel Ferreira y advirtió sobre las dificultades que deberá afrontar el “Pincha”.
En declaraciones a ESPN, Andújar destacó que el conjunto paulista posee características que lo diferencian de otros equipos brasileños, especialmente por su capacidad para adaptarse a las circunstancias de cada partido.
“Es el más aguerrido, el más competitivo y el más parecido en cuanto a lo que es el fútbol argentino”, sostuvo el exfutbolista.
Uno de los aspectos que más resaltó Andújar fue la disciplina táctica de Palmeiras. A diferencia de otros representantes del fútbol brasileño, el equipo de Ferreira no tiene inconvenientes en ceder el protagonismo y priorizar el orden defensivo cuando el desarrollo del encuentro así lo requiere.
“Puede meterse en bloque bajo y no se le caen los anillos por tener que defender la mitad del partido”, explicó. Además, destacó la fortaleza de su mediocampo y la eficacia en las acciones de pelota parada, dos recursos que pueden resultar determinantes en una definición.
Por esas características, Andújar consideró que Palmeiras “era el peor equipo para enfrentar en una final”.
Andújar destacó los méritos de Estudiantes
Más allá de la jerarquía del rival, el exarquero reivindicó el recorrido del conjunto platense hasta el encuentro decisivo y consideró que ambos equipos cuentan con argumentos suficientes para quedarse con el título.
“Llegan los dos que merecieron llegar y tienen armas para estar en la final. Ya algo hiciste muy bien para llegar acá, así que los dos tendrán sus armas”, manifestó.
Estudiantes buscará conquistar la quinta Copa Libertadores de su historia y ponerle fin a una espera de 17 años. Precisamente, Andújar fue protagonista de aquella consagración de 2009, cuando el conjunto platense, dirigido por Alejandro Sabella, derrotó a Cruzeiro en Brasil para levantar su cuarto trofeo continental.