A horas de que Estudiantes de La Plata dispute una nueva final de la Copa Libertadores, Mariano Andújar palpitó el enfrentamiento ante Palmeiras en Montevideo. El exarquero, una de las figuras de la última consagración continental del conjunto platense en 2009, analizó las características del equipo dirigido por Abel Ferreira y advirtió sobre las dificultades que deberá afrontar el “Pincha”.