“El único camino era que el Congreso incluya los fondos", afirmó el rector de la UNT
Resumen para apurados
- Según La Gaceta, el rector de la UNT, Sergio Mohamed, afirmó que los $11 billones votados en Diputados para el Presupuesto 2027 alcanzan para financiar las universidades nacionales.
- La oposición elevó la partida oficial de $7,3 a $11 billones en Diputados, tras un año de reclamos salariales universitarios y el veto previo a la ley de financiamiento.
- El Senado tratará el proyecto, donde el oficialismo intentará revertir el aumento; si la norma queda ratificada, el Gobierno evalúa aplicar un veto parcial a esas partidas.
El rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Mohamed, aseguró en una entrevista con LA GACETA Play que los $ 11 billones propuestos por la oposición en Diputados, durante el tratamiento del Presupuesto Nacional 2027, “son suficientes” para sostener a las universidades de todo el país.
Mientras tanto, con la media sanción de la iniciativa, se espera que la bancada de La Libertad Avanza (LLA) busque revertir la medida en el Senado de la Nación, e incluso no se descarta que, eventualmente, la Casa Rosada recurra a la herramienta del veto parcial sobre la normativa, en caso de ser ratificada tal cual llegó de la Cámara baja.
El oficialismo consiguió durante la madrugada del viernes la aprobación del proyecto girado por el presidente, Javier Milei, para establecer los gastos y recursos para el próximo ejercicio. Pero sufrió dos derrotas en la votación en particular, una de ellas, en un asunto que arrastra tensiones hace más de un año: el financiamiento universitario.
Es que las bancadas opositoras reunieron los votos necesarios para rechazar el artículo que fijaba las partidas para las universidades nacionales. Tras ello, se reemplazó el texto original por otro que elevó los recursos de $7,3 a $11 billones.
Mohamed, en diálogo con “Síntesis Play”, consideró que esa suma es “suficiente”. “Es lo que incluía la Ley de Financiamiento Universitario”, indicó.
En ese sentido, el rector de la UNT contó que hubo un trabajo que vino llevando “hace tiempo” el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y al cual Mohamed se incorporó hace unos tres meses. “Estos son los fondos a partir de cálculos realizados por el CIN que nos permitirían cumplir acabadamente con la Ley de Financiamiento Universitario”, profundizó.
Luego, hizo un repaso los antecedentes que llevaron la discusión hasta este punto. “Los rectores, y en general todo el sistema universitario argentino, vienen desde hace más de un año ante el planteo del Gobierno de reducción, y de no aplicar básicamente la inflación de los meses de diciembre de 2023 y de enero de 2024, a los salarios y a los fondos para el funcionamiento”, detalló. Advirtió que esta circunstancia “nos retrasó”, ya que luego, a partir de febrero de aquel año, “se empezó a actualizar todo en función de la inflación”. “Dejaron fundamentalmente el tema salarial muy atrás, arriba de un 35 o 40%. Esto hizo que estemos en un escenario de conflicto permanente, por la huelga planteada por nuestros docentes y no docentes, por un reclamo que es absolutamente legítimo”, añadió Mohamed.
Explicó que, ante ello, y “dada la no respuesta” la Nación al asunto, el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios iniciaron un camino alternativo, a fin de que se asigne el financiamiento a las universidades por ley nacional. “El Gobierno no lo cumplió, vetó la ley ida y vuelta, y bueno, llegamos a esta situación en la cual entendíamos que el único camino que teníamos era este: que el Congreso incluya en el presupuesto nacional 2027 los fondos correspondientes”, dijo.
Mohamed rescató además el diálogo con los legisladores nacionales de cada distrito para poder implementar estos cambios sobre el proyecto de ley que había girado el Poder Ejecutivo Nacional (PEN). “Nosotros hemos trabajado con los diputados y senadores nacionales (en este caso, de Tucumán), quienes se acercaron a dialogar con nosotros. Lo primero que queríamos era que entiendan el problema, que nosotros no estábamos pidiendo algo fuera de lo que era la actualización de salarios y del funcionamiento a noviembre de 2023”, manifestó. A la vez, marcó una diferencia con las decisiones instrumentadas en el ámbito federal y en el terreno local. “Si la Nación hubiese tomado la misma política que ha tomado el Gobierno de la Provincia, que es actualizar salarios docentes -tanto de nivel primario como secundario- en función de la inflación, el conflicto universitario no hubiese existido”, aseveró el rector de la UNT.
Lo que viene: el debate en el Senado
El proyecto del Presupuesto 2027, tras la media sanción en Diputados, ingresará ahora a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que preside el economista Agustín Monteverde.
En el oficialismo hacen números y buscan reunir los votos, entre propios y aliados, para revertir los cambios fijados en Diputados en la asignación de partidas para las universidades nacionales.
De todos modos, incluso si logran modificar esa cifra, el Gobierno enfrenta otro desafío: el texto retornaría a Diputados, que podría insistir con los $11 billones. Ante este escenario, cobra fuerza una alternativa final para la Casa Rosada: el veto parcial, que permitirá contar con el Presupuesto 2027 y poner un freno a la suba en los fondos universitarios.