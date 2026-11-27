Mohamed rescató además el diálogo con los legisladores nacionales de cada distrito para poder implementar estos cambios sobre el proyecto de ley que había girado el Poder Ejecutivo Nacional (PEN). “Nosotros hemos trabajado con los diputados y senadores nacionales (en este caso, de Tucumán), quienes se acercaron a dialogar con nosotros. Lo primero que queríamos era que entiendan el problema, que nosotros no estábamos pidiendo algo fuera de lo que era la actualización de salarios y del funcionamiento a noviembre de 2023”, manifestó. A la vez, marcó una diferencia con las decisiones instrumentadas en el ámbito federal y en el terreno local. “Si la Nación hubiese tomado la misma política que ha tomado el Gobierno de la Provincia, que es actualizar salarios docentes -tanto de nivel primario como secundario- en función de la inflación, el conflicto universitario no hubiese existido”, aseveró el rector de la UNT.