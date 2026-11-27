Con protagonistas de Tucumán y de Santiago del Estero, antecedentes destacados y tres competencias jerárquícas, el hipódromo ofrecerá una propuesta atractiva para los aficionados. La actividad comenzará a las 14 y se extenderá hasta las 20.20, en una jornada que tendrá un condimento especial: el clásico “Irineo Leguisamo” llegará a las pantallas de todo el país. Una oportunidad para que el turf tucumano siga mostrando su gran nivel y su capacidad de convocatoria más allá de las fronteras provinciales.