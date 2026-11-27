Resumen para apurados
- El Hipódromo de Tucumán celebra este sábado una jornada de 11 carreras, destacando el clásico Irineo Leguisamo, para exhibir el nivel hípico provincial ante todo el país.
- La reunión se adelantó para coincidir con la grilla oficial de Palermo y será televisada a nivel nacional. Destacan fondistas como Dr. Legasov y el potrillo Truman Capote.
- La televisación federal proyectará la hípica tucumana en la escena nacional, abriendo nuevas oportunidades de competencia interprovincial y mayor visibilidad para la actividad.
El Hipódromo de Tucumán se prepara para vivir un sábado de alto nivel, con una programación que promete emociones de principio a fin. Dos clásicos, un especial y otras ocho competencias integrarán una reunión interprovincial que tendrá como principal atractivo el clásico “Irineo Leguisamo-Copa Honorable Legislatura de Tucumán”, una prueba que trascenderá las fronteras de la provincia y pondrá nuevamente al circo hípico local en el centro de la escena nacional.
La competencia central, prevista para las 19 sobre 2.000 metros, formará parte del programa oficial del Hipódromo de Palermo y será televisada para todo el país. Esta posibilidad motivó una modificación en el calendario original: la reunión, que inicialmente iba a disputarse el domingo 29, se adelantó un día y se desarrollará este sábado.
Ocho fondistas aceptaron el desafío y buscarán quedarse con una de las pruebas tradicionales del calendario tucumano. Entre ellos se destaca Dr. Legasov, que intentará recuperar el protagonismo y volver a festejar después de varios meses. El pensionista de César Assad no consigue una victoria desde el 26 de julio, cuando protagonizó una vibrante definición con Endor Rye y se adjudicó el clásico “111° Aniversario de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán”. Anteriormente también había conquistado el clásico “25 de Mayo”.
El defensor de la caballeriza “Piedra Grande”, que tendrá en su montura al jinete Rubén Camos, viene de cumplir una destacada actuación el 31 de octubre, cuando terminó segundo, a medio cuerpo del santiagueño Ecográfico Rim, en el clásico “Ministerio del Interior de la Provincia”. En aquella oportunidad, el descendiente de Catcher In The Rye dejó una muy buena impresión al descontar considerable terreno en los metros finales. Ahora tendrá la oportunidad de demostrar que conserva intactas sus condiciones para las carreras de fondo.
Uno de los principales obstáculos será Endor Rye. El zaino de la caballeriza “Los Molestos”, que será conducido por Matías Rodríguez, todavía no pudo reencontrarse con la victoria desde su regreso de Buenos Aires, pero cuenta con antecedentes suficientes para aspirar al triunfo. En su última presentación llegó tercero, a solamente un cuerpo de Ecográfico Rim, mientras que anteriormente había finalizado quinto, a 3 1/4 cuerpos de Thor Medina, en el Gran Premio “Batalla de Tucumán”. En esa ocasión recorrió los 2.200 metros en 2’16” 3/5.
También merece especial atención Rumor de Fuego. El representante santiagueño atraviesa un buen momento y viene de imponerse con autoridad en una competencia sobre 1.600 metros. Su capacidad para sostener el ritmo y su reciente victoria lo convierten en otro aspirante a dar pelea en una carrera que promete un desarrollo atractivo.
Los potrillos
La segunda competencia jerárquica será el clásico “Jockey Club”, previsto para las 18.20 sobre 1.600 metros. Allí estará Truman Capote, uno de los ejemplares que mayor expectativa genera entre los aficionados. El potrillo del stud “María Isabel”, entrenado por Francisco Jiménez, acumula tres triunfos consecutivos y se consolidó como el mejor potrillo de la región.
Sus últimas dos actuaciones fueron sencillamente extraordinarias y quedaron registradas en los libros del hipódromo. El 24 de septiembre estableció un récord al recorrer los 1.400 metros en 1’21” 4/5. Luego, el 31 de octubre, volvió a superar todas las expectativas al marcar 1’28” 3/5 para los 1.500 metros del clásico “Polla de Potrillos”. Esa demostración de velocidad y contundencia lo posiciona como el gran candidato para quedarse con una nueva victoria y prolongar su racha positiva.
Cuatro ejemplares intentarán impedirlo. Entre ellos se destaca Saint Nich, un potrillo que ya conoce las exigencias de las pruebas jerárquicas y sabe lo que significa ganar un clásico. El desafío será importante, porque Truman Capote llega en un momento excepcional y buscará ratificar que está un escalón por encima de sus adversarios.
Carta santiagueña
El tercer atractivo jerárquico será el especial “Locos por el Turf Tucumano”, sobre 1.500 metros. La competencia tendrá como principal candidato al santiagueño Nottámbulo, que atraviesa una etapa de marcada regularidad. El descendiente de Forge consiguió tres victorias consecutivas en Tucumán y buscará extender su serie triunfal. Su última conquista fue el 31 de octubre, cuando derrotó por ocho cuerpos a Rumor de Fuego, una diferencia que refleja claramente la contundencia de su actuación.
Smiling Nich y Zinzan Brooke aparecen como los rivales más exigentes para el representante santiagueño. Ambos intentarán aprovechar cualquier oportunidad para sorprender y evitar que Nottámbulo vuelva a imponer condiciones.
Con protagonistas de Tucumán y de Santiago del Estero, antecedentes destacados y tres competencias jerárquícas, el hipódromo ofrecerá una propuesta atractiva para los aficionados. La actividad comenzará a las 14 y se extenderá hasta las 20.20, en una jornada que tendrá un condimento especial: el clásico “Irineo Leguisamo” llegará a las pantallas de todo el país. Una oportunidad para que el turf tucumano siga mostrando su gran nivel y su capacidad de convocatoria más allá de las fronteras provinciales.