Casi 40 golpes en la cara, ovación y cinco minutos de sanción: la increíble "pelea del año" en el hockey sobre hielo
En un partido de la NHL, dos jugadores combatieron durante más de un minuto. Sin expulsiones gracias al particular reglamento de la liga estadounidense, el pleito terminó con aplausos de ambos planteles y un breve tiempo en el banco de castigo.
Resumen para apurados
- Tanner Jeannot y Tyrel Bauer protagonizaron una intensa pelea en el partido entre Bruins y Jets de la NHL tras acordar el duelo en el primer período.
- Con el marcador 1-1, ambos jugadores soltaron guantes y palos, intercambiaron 40 golpes y recibieron cinco minutos de sanción según las reglas de la liga.
- El choque fue elogiado por entrenadores y colegas por respetar los códigos de la NHL, volviéndose viral como una de las mejores peleas del hockey reciente.
El partido entre Boston Bruins y Winnipeg Jets regaló una de las peleas más intensas de los últimos tiempos en la National Hockey League (NHL). Durante el primer período del encuentro —que terminó con victoria 4 a 2 para los canadienses—, el atacante Tanner Jeannot y el defensor Tyrel Bauer se trenzaron en un duelo a puño limpio que duró más de un minuto, sumó cerca de 40 golpes directos y se viralizó de inmediato en las redes.
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El cruce se desató cerca de la mitad de la pista cuando el partido estaba 1 a 1 y faltaban poco menos de 11 minutos para el cierre del primer parcial. Los dos jugadores —ambos por encima de los 1,88 metros y los 100 kilos— tiraron los palos y los guantes al hielo de común acuerdo, midieron distancias unos segundos y se agarraron de las camisetas para intercambiar una seguidilla ininterrumpida de golpes cruzados.
Pese a que a Bauer se le cayó el casco en medio del forcejeo y los dos recibieron impactos duros en la cara, ninguno tocó el hielo. Por ese motivo los jueces de línea no se metieron hasta que ambos bajaron los brazos por agotamiento. La pelea cerró con el saludo habitual de ambos planteles, que golpearon sus palos contra las protecciones de acrílico para reconocer el esfuerzo de sus compañeros antes de que marcharan al banco de castigo con una penalización mayor de cinco minutos por bando.
El choque se llevó los elogios de protagonistas y entrenadores. "Fue una de las mejores peleas que vi en mi vida", reconoció Marco Sturm, entrenador alemán de Boston con 14 temporadas como jugador en la liga. "Cuando yo entré a la NHL los combates eran totalmente desordenados, te tirabas encima sin defensa. Lo de Jeannot y Bauer tuvo un nivel técnico increíble". Por su parte, el centro de Winnipeg Morgan Barron destacó a su compañero: "Son dos tipos durísimos. Ves a Tyrel ahí y se queda todo el tiempo que el rival quiera. Le dio una inyección de energía enorme al equipo".
La pelea respetó los códigos históricos y el reglamento de la NHL para este tipo de situaciones: ambos aceptaron el combate cara a cara, soltaron antes los palos, no intervinieron terceros y ninguno golpeó al otro en el suelo. Además, como el casco de Bauer se desprendió durante el cruce y no se lo quitó él mismo a propósito —maniobra prohibida desde 2013—, ninguno fue expulsado: cumplieron los cinco minutos de exclusión en el banco de castigo y volvieron a la pista para completar el partido.