El choque se llevó los elogios de protagonistas y entrenadores. "Fue una de las mejores peleas que vi en mi vida", reconoció Marco Sturm, entrenador alemán de Boston con 14 temporadas como jugador en la liga. "Cuando yo entré a la NHL los combates eran totalmente desordenados, te tirabas encima sin defensa. Lo de Jeannot y Bauer tuvo un nivel técnico increíble". Por su parte, el centro de Winnipeg Morgan Barron destacó a su compañero: "Son dos tipos durísimos. Ves a Tyrel ahí y se queda todo el tiempo que el rival quiera. Le dio una inyección de energía enorme al equipo".