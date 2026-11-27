“No lo hubiese hecho público": el duro mensaje de la hija de Emanuel Ortega contra Julieta Prandi
A un mes y medio de la ruptura, la hija del músico volvió a referirse a la polémica y lanzó una crítica sobre la forma en que se comunicó la separación. Además, contó cómo atraviesa su papá este momento y aclaró una cuestión familiar.
Resumen para apurados
- En Desayuno Americano, India Ortega criticó a Julieta Prandi por hacer pública su ruptura con Emanuel Ortega, señalando que debió resolverse en privado para evitar opiniones.
- A mes y medio de la ruptura, la joven defendió a su madre, Ana Paula Dutil, de los rumores del quiebre y aseguró que su padre se encuentra bien, superando la exposición mediática.
- Las declaraciones buscan frenar la controversia mediática y fijar límites familiares, mientras los protagonistas intentan resolver el cierre del vínculo lejos de las cámaras.
A un mes y medio de la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, India Ortega volvió a hablar sobre la repercusión que tuvo la ruptura y cuestionó que la modelo haya comunicado públicamente el final de la relación. La hija del músico y Ana Paula Dutil consideró que las diferencias de pareja deberían haberse abordado en privado y se refirió al estado anímico de su papá.
En una entrevista con Desayuno Americano, India aseguró que Emanuel se encuentra más tranquilo y que, pese a la exposición mediática que generó el episodio, el vínculo entre los integrantes de su familia se mantiene en buenos términos. También se refirió a la relación con su mamá y rechazó las versiones que la involucraron en el conflicto.
Qué dijo India Ortega sobre la decisión de Julieta Prandi de hacer pública la separación
Durante la charla televisiva, India Ortega fue consultada sobre las declaraciones que Julieta Prandi realizó luego de anunciar la ruptura con Emanuel Ortega y sobre las repercusiones que tuvo el episodio.
La joven cuestionó que la separación se haya comunicado públicamente y sostuvo que, si se expone una situación de pareja, es esperable que genere opiniones de terceros.
“No lo hubiese hecho público si no quería que la gente opine”, afirmó. Luego, al referirse a la situación actual entre su papá y la modelo, agregó: “Es un tema pasado. Ellos ya lo estarán resolviendo en privado; la verdad que no sé”.
India también consideró que la difusión del anuncio fue lo que desencadenó buena parte de las repercusiones posteriores. “Yo creo que eso fue lo que comenzó todo. Para mí era para resolverlo en persona y no hacerlo público como pasó”, opinó.
De todos modos, aclaró que no pretende involucrarse en las diferencias entre ambos y que considera que deben resolverlas por su cuenta. “Quiero dejarlos a ellos dos solos, que ellos resuelvan sus cosas. No me parece que yo me tenga que meter”, concluyó.
Cómo está Emanuel Ortega después de la separación de Julieta Prandi
En la entrevista con Desayuno Americano, India también habló sobre el estado de su papá después de la exposición que rodeó el final de su relación con Julieta Prandi. “Está más tranquilo. Obviamente, está como puede estar, pero está bien, cada día va mejorando”, contó al describir cómo atraviesa Emanuel este momento.
Además, remarcó que las diferencias entre su papá y la modelo no afectaron la relación entre los integrantes de su familia. “Entre nuestra familia está todo más que bien”, aseguró.
India Ortega defendió a Ana Paula Dutil y aclaró que sigue siendo parte de su familia
Otro de los temas que abordó India fue el vínculo con Ana Paula Dutil, su mamá, quien también quedó involucrada en comentarios y especulaciones que circularon luego de la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi.
La joven destacó que la relación con su mamá permanece intacta y que su lugar dentro de la familia no depende de las parejas que pueda tener su papá.
“Estuvo en nuestra familia mucho tiempo y lo sigue estando”, expresó. Y remarcó: “Sea quien sea la pareja de mi papá, mi mamá no va a dejar de ser nuestra familia”.
En octubre, cuando surgieron versiones que vinculaban a Ana Paula Dutil con la ruptura de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, India ya había salido a desmentir esas especulaciones. En aquella oportunidad, sostuvo: “Mi mamá no tiene nada que ver con nada de lo que se está diciendo”.