A un mes y medio de la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, India Ortega volvió a hablar sobre la repercusión que tuvo la ruptura y cuestionó que la modelo haya comunicado públicamente el final de la relación. La hija del músico y Ana Paula Dutil consideró que las diferencias de pareja deberían haberse abordado en privado y se refirió al estado anímico de su papá.