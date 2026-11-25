Resumen para apurados
- Los Pumas enfrentarán a Escocia el 29 de noviembre en Londres por el 7° puesto del Nations Championship, tras finalizar cuartos en sus zonas en la temporada 2026.
- El equipo de Contepomi llega tras caer ante Francia y busca corregir la disciplina; el plantel recupera a Matías Moroni, pero sufrirá bajas obligadas por lesión.
- El cierre de la temporada definirá la posición final del seleccionado y aportará puntos clave para que el Hemisferio Sur dispute el trofeo Hemisphere Shield ante el Norte.
Los Pumas tendrán una última oportunidad para cerrar la temporada 2026 con una alegría. El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi enfrentará a Escocia por el séptimo puesto del Nations Championship, luego de que ambos equipos finalizaran en la cuarta posición de sus respectivas zonas durante la fase regular.
El encuentro se disputará el domingo 29 de noviembre, a las 10.10, en el estadio de Twickenham. Será el último compromiso internacional del año para el seleccionado nacional, que volverá a enfrentarse al mismo rival ante el cual inició su participación en el certamen, el pasado 4 de julio en Córdoba.
Después de la derrota frente a Francia, tanto Contepomi como el tercera línea Juan Martín González remarcaron la necesidad de mejorar la disciplina y aprovechar el encuentro ante los escoceses para evaluar la evolución del equipo.
En cuanto al plantel, entre las principales novedades se destacan el regreso de Matías Moroni, quien se encamina a alcanzar los 100 partidos internacionales, la ausencia de Pablo Matera y las modificaciones obligadas por lesiones en la primera línea.
Qué es el Hemisphere Shield y cómo pueden contribuir Los Pumas
Más allá de la definición de las posiciones finales del Nations Championship, el último fin de semana de competencia tendrá un atractivo adicional: la disputa del Hemisphere Shield, un trofeo que enfrentará a los seleccionados del Hemisferio Norte con los del Hemisferio Sur.
El sistema de puntuación contempla los resultados de los seis encuentros que se disputarán en Londres. Cada uno de los cinco partidos por las posiciones secundarias otorgará un punto al hemisferio del seleccionado ganador. En caso de empate, cada bloque recibirá medio punto.
La excepción será la gran final entre Sudáfrica y Francia, cuyo vencedor aportará dos unidades a su hemisferio. De los siete puntos disponibles, el bloque que alcance los cuatro se adjudicará el trofeo.
De esta manera, una victoria de Los Pumas frente a Escocia no solamente les permitirá finalizar el certamen en la séptima posición, sino también contribuir a la conquista colectiva del Hemisferio Sur.
Durante la fase regular, los seleccionados del Hemisferio Norte marcaron una diferencia considerable al conseguir 22 victorias, contra las 14 obtenidas por los del Sur.