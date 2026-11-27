El sábado se espera una temperatura mínima de 19 °C y una máxima que alcanzará los 30 °C. Durante la madrugada y la mañana predominará el cielo parcialmente nublado, con condiciones relativamente estables. Sin embargo, hacia la tarde aumentará la inestabilidad y podrían desarrollarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.