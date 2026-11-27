Resumen para apurados
- Tucumán registrará este fin de semana máximas de hasta 32 °C con probabilidad de tormentas aisladas, según el SMN, debido a la humedad y la inestabilidad de la época.
- El calor comenzó a sentirse el viernes con 27 °C matinales en la capital. El pronóstico anticipa para el sábado 30 °C de máxima, con desmejoras hacia la tarde y la noche.
- Las tormentas localizadas podrían alterar actividades al aire libre el sábado y domingo, por lo que se recomienda seguir de cerca las actualizaciones meteorológicas.
El calor volvió a hacerse sentir en Tucumán y anticipa un fin de semana con temperaturas elevadas. Sin embargo, el panorama meteorológico todavía presenta un interrogante: la posibilidad de que se desarrollen nuevas tormentas y modifiquen las condiciones durante el sábado y el domingo.
Este viernes, el termómetro ya mostraba una recuperación de las temperaturas. Según el registro del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), San Miguel de Tucumán alcanzó los 25 °C durante la mañana, una señal del regreso de condiciones más cálidas. La máxima podría llegar a los 30 °C.
La humedad y la inestabilidad propia de esta época del año mantienen la atención sobre la evolución del tiempo. Las tormentas pueden desarrollarse de manera localizada y modificar rápidamente las condiciones, especialmente durante las horas de mayor calentamiento.
Qué hay que tener en cuenta para el fin de semana
Para quienes tienen actividades al aire libre o planes para el sábado y el domingo, será importante seguir las actualizaciones del pronóstico. La posibilidad de precipitaciones obliga a no descartar cambios en las condiciones meteorológicas, incluso en jornadas en las que el calor sea protagonista.
El sábado se espera una temperatura mínima de 19 °C y una máxima que alcanzará los 30 °C. Durante la madrugada y la mañana predominará el cielo parcialmente nublado, con condiciones relativamente estables. Sin embargo, hacia la tarde aumentará la inestabilidad y podrían desarrollarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.
Por la noche, la temperatura rondará los 23 °C y se mantendrá la posibilidad de algunas precipitaciones.
Domingo con más calor: la máxima llegará a los 32 °C
El domingo continuará el ascenso térmico. La jornada comenzará con una mínima cercana a los 19 °C y el termómetro podría alcanzar los 32 °C durante la tarde.
El cielo se presentará parcialmente nublado durante buena parte del día, aunque nuevamente podrían aparecer tormentas aisladas hacia la tarde y la noche. La probabilidad de lluvias también se ubicará entre el 10% y el 40%.