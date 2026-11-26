Lo que dice la memoria

La memoria, firmada por el presidente Oscar Mirkin y el secretario general Ernesto Baaclini, recuerda que en noviembre de 2025 la comisión directiva decidió renunciar en pleno “a los fines de posibilitar que exista una renovación dirigencial”. En las elecciones resultaron electos los candidatos de la lista “Unidad Roja y Blanca”, que asumieron el 4 de diciembre de 2025. El documento aclara que en el traspaso “no se efectuó un balance general de cierre parcial” y que se practicó un estado de cuentas e ingresos y egresos futuros, además de un inventario de muebles de uso. Según el texto, una de las primeras acciones de la nueva conducción fue “constatar el real estado patrimonial y de los ingresos y egresos”, para lo cual se practicó una auditoría interna que “determinó que se deberían conciliar y adecuar a la realidad institucional”.