Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán presentó su balance 2025-2026 con un déficit de $517,6 millones, que será tratado por los socios en asamblea este 29 de noviembre en su complejo.
- El ejercicio previo tuvo superávit, pero el pasivo subió a $845 millones por el impacto inflacionario del RECPAM y mayores costos tras el recambio dirigencial a fines de 2025.
- Los socios definirán la aprobación de las cuentas mientras la dirigencia apuesta a nuevos sponsors para equilibrar las finanzas tras no conseguir el ascenso a Primera.
San Martín puso a disposición de socios y socias la versión final y corregida del Balance 2026 y de la Memoria Institucional 2025-2026, que se tratarán en la Asamblea Ordinaria del domingo 29 de noviembre, desde las 9, en el complejo “Natalio Mirkin”. Según los estados contables, el ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026 cerró con un déficit de $517,6 millones. El anterior había terminado con un superávit de $233,2 millones.
El resultado
Los recursos sumaron $8.131,4 millones y los gastos ordinarios, $7.698,3 millones, lo que dejó una diferencia positiva de $433,1 millones. A ese saldo se le restaron $950,7 millones de RECPAM, el resultado por los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, que un año antes había sido de $488,9 millones. Los estados contables están expresados en moneda homogénea, en pesos de junio de 2026, e incluyen las cifras al 30 de junio de 2025 con fines comparativos.
Los ingresos
El principal rubro fue el de entradas y abonos, con $2.003,6 millones, seguido por la cuota social ($1.964,6 millones), los sponsors ($1.401,2 millones), los derechos televisivos ($844,5 millones) y el concepto “Otros ingresos fútbol (Tigre y Aldosivi)”, por $705 millones. También figuran la publicidad en el estadio, el complejo y la indumentaria ($420,4 millones), la escuela de fútbol del complejo ($229,9 millones), la subcomisión de hockey ($194,9 millones), la Copa Argentina ($66,3 millones), un subsidio ($46,7 millones) y el merchandising ($41,5 millones).
Los gastos
Los gastos de funcionamiento pasaron de $3.535,6 millones a $6.779,1 millones, y los gastos específicos, de $995 millones a $919,1 millones. El rubro de mayor peso fue el de honorarios de jugadores y técnicos, con $2.845,1 millones. Luego aparecen los haberes del personal ($930,3 millones), los pasajes aéreos y terrestres ($579,5 millones), la seguridad y vigilancia ($513,3 millones), la amortización de bienes de uso ($361,6 millones), las cargas sociales ($334,3 millones) y el alojamiento ($288,8 millones). Las inferiores de fútbol figuran con $140,7 millones.
Deudas y patrimonio
El pasivo total pasó de $378 millones a $845 millones. Las deudas comerciales subieron de $34,1 millones a $263 millones; las deudas sociales, de $153,9 millones a $191,2 millones, y la deuda AFIP-SUSS (Decreto 1212/03), de $137,2 millones a $245,3 millones. Las otras previsiones aumentaron de $35,6 millones a $145,5 millones, mientras que las deudas fiscales, que sumaban $17 millones, quedaron en cero.
El activo total quedó en $25.287,6 millones y el patrimonio neto, en $24.442,5 millones. La caja y los bancos sumaban $155,7 millones al cierre, y entre los créditos figuran $387 millones en cuotas de derechos federativos a cobrar. En el estado de flujo de efectivo aparecen $203,3 millones en préstamos, créditos obtenidos o cobros de adelantos. Según la nota 3, en el ejercicio no se adquirieron derechos federativos ni económicos de jugadores de fútbol profesional.
Lo que dice la memoria
La memoria, firmada por el presidente Oscar Mirkin y el secretario general Ernesto Baaclini, recuerda que en noviembre de 2025 la comisión directiva decidió renunciar en pleno “a los fines de posibilitar que exista una renovación dirigencial”. En las elecciones resultaron electos los candidatos de la lista “Unidad Roja y Blanca”, que asumieron el 4 de diciembre de 2025. El documento aclara que en el traspaso “no se efectuó un balance general de cierre parcial” y que se practicó un estado de cuentas e ingresos y egresos futuros, además de un inventario de muebles de uso. Según el texto, una de las primeras acciones de la nueva conducción fue “constatar el real estado patrimonial y de los ingresos y egresos”, para lo cual se practicó una auditoría interna que “determinó que se deberían conciliar y adecuar a la realidad institucional”.
En lo deportivo, la memoria señala que el plantel de la temporada 2025 desarrolló “una campaña aceptable” y que, pese a clasificar a las instancias finales de la Primera Nacional, “no se pudo alcanzar el tan anhelado ascenso”. Sobre el primer semestre de 2026, indica que el equipo desarrolló “una campaña regular”, en los puestos de clasificación. Además, menciona la incorporación de nuevos sponsors, “con cuyos aportes se podrá equilibrar la ecuación económica – financiera de ingresos y egresos”.
El complejo y el estadio
Gran parte del documento está dedicada al complejo “Natalio Mirkin”. Allí se detalla que la Municipalidad de Yerba Buena otorgó la habilitación del predio, que se incorporó un servicio de seguridad privada durante las 24 horas y que más de 5.000 personas disfrutaron de la pileta en la temporada de verano. También se concretó el regreso de la colonia de vacaciones, “tras varios años sin desarrollarse en el predio”, y se sumaron disciplinas como el handball y el boxeo.
En el estadio, según el texto, se renovaron los vestuarios local, visitante y de árbitros, se sellaron las grietas de las plateas bajas y se reemplazaron las butacas dañadas. En lo administrativo, se cambió el sistema de gestión de socios y de venta de entradas. Podrán participar de la asamblea los socios con la cuota social al día hasta el 17 de noviembre.