Tini Stoessel y Alejandro Stoessel: cuál es el conflicto que todavía impide repartir los bienes y las ganancias
Un acuerdo familiar parecía avanzar, pero todavía hay un punto que mantiene abierta la disputa entre la cantante y su papá. Yanina Latorre reveló qué estaría detrás de las diferencias y por qué aún no se habría resuelto.
Resumen para apurados
- Recientemente se reveló que Tini Stoessel y su padre Alejandro no logran dividir bienes por diferencias sobre la titularidad de sociedades vinculadas a la carrera de la artista.
- Tini aceptó el 70% del dinero y ceder inmuebles, pero el conflicto persiste porque su padre exige que le pague para transferirle las firmas comerciales que administró.
- La resolución definirá la autonomía financiera de Tini Stoessel tras desvincularse de la tutela de su padre, marcando una nueva etapa personal y profesional en su carrera.
Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel, todavía tendrían cuestiones económicas pendientes que dificultan el cierre de un acuerdo familiar. Según trascendió, la cantante habría aceptado una propuesta para repartir los bienes y las ganancias, pero existe un punto relacionado con las sociedades que continúa generando diferencias.
La información fue difundida por Yanina Latorre en su programa de radio El Observador, donde explicó cómo sería el reparto que se negocia y cuál es el principal desacuerdo entre la artista y su padre. En paralelo, la periodista también opinó sobre la reciente entrevista que Tini y Rodrigo De Paul brindaron a Vogue Latinoamérica.
Qué falta resolver entre Tini Stoessel y su papá por las ganancias y las propiedades
De acuerdo con lo que contó Yanina Latorre, Tini Stoessel habría aceptado quedarse con el 70% del dinero y ceder a sus padres las propiedades familiares, mientras que el 30% restante correspondería a su entorno familiar.
Sin embargo, el acuerdo todavía no estaría cerrado. Según la periodista, la discusión estaría centrada en las sociedades vinculadas con los créditos, las ganancias y otros activos relacionados con la carrera artística de la cantante, que aún estarían a nombre de Alejandro Stoessel.
Latorre sostuvo que el productor no estaría dispuesto a ceder esas sociedades sin que su hija le pague por ellas. De esa manera, la operación implicaría que Tini destine parte del dinero que le corresponde a la compra de esas participaciones.
“Alejandro no cede las sociedades si Tini no las compra. Entonces, de la plata que le quedaría a ella, tiene que comprarle al padre y él se quedaría con más plata”, explicó la conductora al referirse al punto que, según su información, todavía genera diferencias.
Yanina Latorre habló sobre la entrevista de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
En medio de las versiones sobre el conflicto familiar, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul protagonizaron una entrevista para Vogue Latinoamérica en la que hablaron sobre su relación y los preparativos de su casamiento.
La publicación también despertó comentarios de Yanina Latorre, quien se refirió a la exposición pública de la cantante y comparó esta etapa con el período en el que Alejandro Stoessel estaba vinculado a la conducción de su carrera.
“Como se nota que no la maneja más el padre, nunca en la vida hubiese dado una nota así. La tenían absorbida. Ahora es una piba feliz”, afirmó la periodista.