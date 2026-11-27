Se trata del trastorno del sueño REM, una etapa del descanso donde el cerebro está muy activo, y los músculos suelen estar relajados. Sin embargo, en personas con este trastorno, se pierde esa parálisis muscular normal, generando movimientos violentos o hasta conductas agresivas durante los sueños. Los expertos consideran que esta alteración puede ser un síntoma temprano de afecciones neurodegenerativas.