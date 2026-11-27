Resumen para apurados
- Estudios médicos recientes revelan a nivel global que el trastorno del sueño REM alerta sobre Parkinson o demencia con años de anticipación por fallas neurológicas tempranas.
- Esta alteración elimina la parálisis muscular normal de la fase REM, provocando que los pacientes reaccionen con movimientos bruscos, gritos y conductas violentas al soñar.
- Como hasta el 80% de los afectados puede desarrollar cuadros neurodegenerativos, la detección precoz de estos síntomas permitirá diagnósticos oportunos y terapias preventivas.
Se trata del trastorno del sueño REM, una etapa del descanso donde el cerebro está muy activo, y los músculos suelen estar relajados. Sin embargo, en personas con este trastorno, se pierde esa parálisis muscular normal, generando movimientos violentos o hasta conductas agresivas durante los sueños. Los expertos consideran que esta alteración puede ser un síntoma temprano de afecciones neurodegenerativas.
Síntomas del trastorno del sueño REM
- Movimientos bruscos o golpes mientras se sueña.
- Gritos, risas o palabras dichas en voz alta durante el sueño.
- Sensación de agotamiento al despertar, pese a haber dormido varias horas.
- Lesiones personales o a la pareja debido a movimientos involuntarios.
¿Por qué es importante detectarlo?
Estudios médicos han identificado que hasta el 80% de las personas con este trastorno desarrollan enfermedades neurológicas a lo largo de los años. Esto lo convierte en un potencial indicador temprano, permitiendo tomar medidas preventivas o acceder a diagnósticos más precisos.
Si bien no todos los casos están asociados con problemas graves, es fundamental consultar a un especialista en sueño o un neurólogo si se presentan estos síntomas. El tratamiento puede incluir cambios en el estilo de vida, medicamentos o terapias específicas para mejorar la calidad del descanso.
Estar atentos a las señales que da el cuerpo puede marcar la diferencia en la detección y manejo de enfermedades. No ignores lo que tus noches te están diciendo.