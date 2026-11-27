Otra colección Arrieta Blaquier llega a las grandes subastas internacionales: qué piezas se venderán en Londres
Un patrimonio artístico reunido durante décadas por una de las familias más reconocidas de Argentina comenzará a buscar nuevos compradores en el mercado internacional. Entre las piezas más codiciadas hay una obra histórica que podría alcanzar una cifra millonaria.
Resumen para apurados
- Christie's subastará el 1 y 2 de diciembre en Londres piezas históricas de la colección argentina Arrieta Blaquier para dispersar parte de su valioso patrimonio artístico.
- El acervo, reunido por décadas por Nelly y Carlos Pedro Blaquier, incluye una exclusiva sopera rococó de Meissonnier valuada en hasta 6 millones de libras esterlinas.
- La venta marca un gran hito comercial en el mercado global del arte, mientras los herederos confirmaron que preservarán y mantendrán en el país las obras de arte argentino.
La colección Arrieta Blaquier, una de las más importantes del patrimonio artístico privado argentino, será protagonista nuevamente de dos subastas internacionales que se realizarán de manera simultánea en las principales casas del mercado del arte. Mientras Sotheby’s ofrecerá en Nueva York una selección de obras impresionistas valuadas en US$450 millones, Christie’s llevará a Londres una destacada colección de platería, mobiliario, bronces y piezas históricas.
La dispersión de parte de este legado, reunido durante décadas por Nelly Arrieta de Blaquier y Carlos Pedro Blaquier, marcará un acontecimiento para el mercado internacional del arte y las antigüedades. La familia construyó un patrimonio que abarca piezas de calidad museística, con obras de la historia del arte universal, el arte argentino y la platería de distintas épocas.
La platería de la colección Arrieta Blaquier será protagonista en Christie’s Londres
El 1 y 2 de diciembre, Christie’s Londres presentará una selección de piezas de la colección Arrieta Blaquier durante su Classic Week. Entre los objetos más destacados figura una sopera de plata francesa del período Luis XV, atribuida al célebre orfebre y escultor Juste-Aurèle Meissonnier, una de las piezas centrales de la subasta.
Según detalla el diario La Nanción, la obra fue realizada en París entre 1734 y 1736 por encargo de Evelyn Pierrepont, II Duque de Kingston y es considerada una pieza excepcional del rococó francés. Su diseño combina formas asimétricas, motivos naturalistas y detalles inspirados en elementos marinos y orgánicos. La sopera tiene una estimación de entre 4 y 6 millones de libras, equivalente a unos US$5,3 millones y US$8 millones.
Con más de 20 kilos de peso, la pieza integra una pareja documentada en un grabado del siglo XVIII. Se trata de una de las pocas obras conservadas de Meissonnier y lleva la firma del artista.
En noviembre de 1977, ambas piezas fueron ofrecidas juntas en Christie’s Ginebra y alcanzaron un récord mundial para una pieza de plata, con una venta de 2,79 millones de francos suizos. Posteriormente, el comprador separó la pareja: una de las soperas pasó a integrar la colección del barón Heinz Thyssen-Bornemisza, mientras que la otra se conserva en el Cleveland Museum of Art, en Estados Unidos.
Meissonnier fue una figura fundamental en el desarrollo del rococó. Entre sus obras también se encuentra una jarra de cristal de roca montada en oro que perteneció a María Antonieta y que actualmente forma parte del patrimonio del Museo del Louvre.
Qué otras piezas se ofrecerán en la subasta de Londres
La venta de Christie’s reunirá decenas de objetos de distintas épocas y procedencias. La primera jornada contará con 50 lotes, mientras que la segunda incluirá alrededor de 280 piezas, con estimaciones que van desde las 800.000 hasta los 6 millones de libras.
El catálogo contempla esmaltes de Limoges, bronces italianos de los siglos XVI y XVII, pinturas de maestros antiguos, cajas de oro, mobiliario francés del siglo XVIII, bronces impresionistas y obras sobre papel.
La platería reunida por Nelly Arrieta de Blaquier incluye piezas de destacados orfebres franceses, como Nicolas Besnier, Thomas Germain, Claude Ballin, Pierre Balzac y Robert-Joseph Auguste. La colección abarca distintos períodos de la monarquía francesa, desde Luis XIV hasta Luis XVI, con encargos reales y objetos de gran valor histórico y artístico.
También sobresale un conjunto de platería inglesa del siglo XVIII, con piezas vinculadas al Servicio Warrington, además de muebles franceses realizados por reconocidos ebanistas y broncistas de la época.
Entre los objetos destacados del mobiliario figura una pareja de pliants Luis XV, realizados en madera tallada y dorada por Nicolas-Quinibert Foliot, cuya estimación se ubica entre 200.000 y 300.000 libras.
Nelly Arrieta de Blaquier y su legado como mecenas del arte argentino
La colección fue el resultado de décadas de dedicación al arte, la cultura y el patrimonio. Nelly impulsó distintas instituciones culturales argentinas y presidió la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes entre 1977 y 2011. También colaboró con la Academia Nacional de Bellas Artes, la Fundación Teatro Colón y la Fundación Fondo para el Patrimonio Argentino.
En el libro Vida de Mecenas, publicado en 2017 por Carmen María Ramos, Nelly expresó su deseo de contribuir a acercar el pensamiento, el arte y la belleza a una mayor cantidad de personas.
Junto con Carlos Pedro Blaquier, fue una de las impulsoras de una de las colecciones privadas más relevantes de Argentina, que reunió obras de la historia del arte universal, piezas argentinas y objetos de platería de distintas épocas.
En el conjunto de obras impresionistas también se refleja su interés por el mar y la escultura figurativa, con piezas de artistas como Auguste Rodin, Edgar Degas y Émile-Antoine Bourdelle. Los herederos de la familia señalaron que, por el momento, no tienen intención de vender ni exportar la importante colección de arte argentino que también integra este patrimonio.