Según detalla el diario La Nanción, la obra fue realizada en París entre 1734 y 1736 por encargo de Evelyn Pierrepont, II Duque de Kingston y es considerada una pieza excepcional del rococó francés. Su diseño combina formas asimétricas, motivos naturalistas y detalles inspirados en elementos marinos y orgánicos. La sopera tiene una estimación de entre 4 y 6 millones de libras, equivalente a unos US$5,3 millones y US$8 millones.