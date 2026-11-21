La obra Châtaigniers en fleurs (Castaños en flor), de Vincent van Gogh, alcanzó el 18 de noviembre en Nueva York el precio de U$S 190,4 millones en una subasta de Sotheby’s, una cifra récord para el artista neerlandés.
El cuadro había permanecido fuera de la vista pública durante más de medio siglo, desde que la familia argentina Blaquier-Arrieta lo compró en 1975.
El óleo, pintado en mayo de 1890 en Auvers-sur-Oise, Francia, mide 70 por 58 centímetros y pertenece al último período de producción del artista. Van Gogh lo realizó pocas semanas antes de morir, luego de dejar el sanatorio de Saint-Rémy y establecerse en esa localidad próxima a París.
La familia Blaquier-Arrieta compró el cuadro en 1975, según la ficha de procedencia publicada por Sotheby’s. Desde entonces permaneció en Argentina y no se exhibió públicamente durante décadas.
La casa de subastas lo presentó nuevamente este año como la pieza central de un conjunto de 12 pinturas impresionistas, postimpresionistas y fauvistas de la colección familiar. Además del Van Gogh, el grupo incluyó trabajos de Paul Cézanne, Claude Monet, Edgar Degas, Camille Pissarro y Pierre-Auguste Renoir. Antes de la venta, Sotheby’s estimaba que el conjunto podía alcanzar cerca de U$S 450 millones.