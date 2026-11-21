La casa de subastas lo presentó nuevamente este año como la pieza central de un conjunto de 12 pinturas impresionistas, postimpresionistas y fauvistas de la colección familiar. Además del Van Gogh, el grupo incluyó trabajos de Paul Cézanne, Claude Monet, Edgar Degas, Camille Pissarro y Pierre-Auguste Renoir. Antes de la venta, Sotheby’s estimaba que el conjunto podía alcanzar cerca de U$S 450 millones.