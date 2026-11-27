Préstamos para estudiantes: cómo pedir hasta $20.000.000 con pagos flexibles para estudios, cursos o viajes
Quienes buscan financiar cursos, tecnología o viajes de formación cuentan con alternativas digitales y bancarias en pesos. Repasamos las condiciones de las líneas de Naranja X y Banco Nación —incluido el requisito de actividad laboral— para evaluar montos, plazos y cuotas antes de endeudarte.
Resumen para apurados
- Bancos y billeteras digitales ofrecen en Argentina préstamos para estudiantes de hasta $20 millones para financiar formación académica, insumos y viajes de estudio.
- Entidades como Naranja X y Banco Nación permiten gestionar créditos de hasta 72 cuotas con tasas fijas mediante apps móviles, sujetos a verificación y capacidad de pago.
- Estas opciones facilitan el acceso educativo y tecnológico, pero exigen evaluar el costo financiero total para evitar comprometer la economía personal a largo plazo.
Financiar los estudios puede ser una empresa de costos gigantes que pueden reflejarse en el carrito de compras que suma más cuadernos o hasta posibilidades de viajar cargando en la mochila con la oportunidad de una mayor formación académica. En esas ocasiones los préstamos digitales y las entidades bancarias ofrecen líneas de crédito específicas para estudiantes que pueden ser una ayuda en estas ocasiones.
En Argentina, la financiación de los estudios puede realizarse a través de aplicaciones de préstamos digitales y préstamos personales de entidades bancarias nacionales, que, a diferencia de las becas, se debe reembolsar un importe que sin embargo es más favorecedor para el estudiante ya que estas líneas de crédito suelen tener condiciones más ventajosas como fijar un interés más bajo que los préstamos para otras finalidades o establecer plazos de devolución más amplios, según lo consignado en los sitios oficiales de las entidades financieras.
Préstamos personales para estudiantes en Naranja X: requisitos y condiciones
Entidades digitales como Naranja X ofrecen una línea de crédito específica para estudiantes en la que es posible solicitar hasta $20.000.000 en el acto. Según detallan desde la página, es posible realizar el reembolso en cuotas y con tasas de interés fijas en pesos. De acuerdo con la entidad, es posible destinar este dinero a los insumos requeridos en los estudios como una computadora, así como algún curso de interés o hasta un viaje de estudios.
En la página se indica que el préstamo se puede solicitar por completo desde la aplicación y desde allí puede elegirse la opción de cuota ideal, con un monto mínimo de $10.000 y un máximo de hasta $20.000.000 sujetos a calificación crediticia. Entre las condiciones generales vigentes informadas por Naranja X se destacan:
- Requisitos básicos: tener 18 años o más, contar con DNI argentino vigente y tener una cuenta activa en la app de la entidad.
- Plazos y pagos: sistema de amortización francés, tasa fija en pesos de hasta 72 meses, posibilidad de comenzar a pagar la primera cuota a los 45 días y opción de cancelación anticipada a partir de los 10 días de solicitado.
- Tasas de referencia: TNA mínima del 45% (TEA 55,55% y CFTEA 70,32%) y TNA máxima del 145% (TEA 293,09% y CFTEA 414,24%), con acreditación en el acto o hasta en 48 horas según verificación.
Al analizar cualquier préstamo personal o línea de crédito para estudiar, conviene revisar tanto el costo financiero como el impacto en el presupuesto mensual. En el caso de Banco Nación, la cuota no puede superar el 30% del haber mensual y la línea fija una TNA fija del 71,00% (TEA 99,33%, CFT TNA 85,91% y CFT TEA 129,27% calculado a 72 meses), con un valor aproximado de primera cuota de $145.100,00 para un préstamo de $2.000.000 a ese plazo ($120.250,00 de capital e interés más $24.850,00 de IVA). Comparar tasas, plazos y la capacidad real de pago de cada mes ayuda a elegir una alternativa que acompañe el trayecto educativo sin comprometer la tranquilidad financiera.