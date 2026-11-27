Al analizar cualquier préstamo personal o línea de crédito para estudiar, conviene revisar tanto el costo financiero como el impacto en el presupuesto mensual. En el caso de Banco Nación, la cuota no puede superar el 30% del haber mensual y la línea fija una TNA fija del 71,00% (TEA 99,33%, CFT TNA 85,91% y CFT TEA 129,27% calculado a 72 meses), con un valor aproximado de primera cuota de $145.100,00 para un préstamo de $2.000.000 a ese plazo ($120.250,00 de capital e interés más $24.850,00 de IVA). Comparar tasas, plazos y la capacidad real de pago de cada mes ayuda a elegir una alternativa que acompañe el trayecto educativo sin comprometer la tranquilidad financiera.