Quién es Jennifer Barreto, la ganadora de Miss Universo: la regla que cambió y le permitió hacer historia
La representante de Puerto Rico, de 27 años, hizo historia en San Juan con el título mundial. Además de romper con décadas de restricciones del certamen, la nueva reina cuenta con una destacada carrera como psicóloga y dejó un contundente mensaje sobre su propósito social tras recibir la banda.
Resumen para apurados
- La puertorriqueña Jennifer Barreto ganó Miss Universo en San Juan este martes, siendo la primera mujer casada y con hijos en coronarse tras superar a 116 aspirantes.
- El triunfo fue posible por la eliminación del veto a concursantes casadas y con hijos en 2022. Barreto es psicóloga militar y comenzó en el modelaje profesional recién en 2026.
- Su consagración consolida la modernización del concurso hacia perfiles diversos y fortalece la presencia de Puerto Rico en el podio histórico del certamen de belleza global.
La edición número 75 de Miss Universo quedó marcada en la historia del certamen gracias a una coronación sin precedentes. Este martes 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, la candidata anfitriona Jennifer Barreto, de 27 años, se impuso ante otras 116 participantes y recibió la corona de manos de la mexicana Fátima Bosch. Su triunfo no solo significó la sexta consagración para su país, sino que rompió un molde al convertirse en la primera mujer casada y madre en ganar el título internacional.
Este logro fue posible gracias a una profunda transformación impulsada por los organizadores del concurso en agosto de 2022, cuando decidieron eliminar el antiguo requisito que exigía a las aspirantes ser solteras y no tener hijos a partir de la edición de 2023, según lo consignado en el medio La Nación. Si bien en septiembre de 2023 también se suprimió el límite máximo de edad de 28 años —una barrera que Barreto no habría infringido ya que recién los cumplirá el próximo 17 de diciembre—, fueron las modificaciones sobre el estado civil y la maternidad las que abrieron la puerta para que pudiera competir y hacer historia.
Quién es Jennifer Barreto y cómo fue su camino hasta Miss Universo 2026
Nacida en Mayagüez bajo el nombre de Jennifer Abreu Mora, la flamante reina está casada con el sargento Yan Carlos Barreto y es mamá de Penélope, una niña de siete años. Lejos de los prejuicios que suelen rodear a los concursos de belleza, cuenta con una sólida formación académica: se graduó en Psicología y completó dos maestrías, una en esa misma disciplina y otra en Trabajo Social Clínico, especializándose además en intervención en situaciones traumáticas y prevención del suicidio.
En el plano laboral, desde 2021 se desempeña en Fort Cavazos, Texas, como especialista de prevención para el Departamento de Defensa y el Ejército de Estados Unidos, donde trabaja en programas de contención para familias militares orientados a evitar la violencia doméstica y el abuso de sustancias. Según relató en una entrevista con la revista ¡Hola! Américas, fue precisamente su experiencia con la maternidad lo que despertó su vocación por la salud mental y el acompañamiento comunitario.
El impacto del cambio de reglas que permitió la coronación de Jennifer Barreto
Barreto no tenía ninguna experiencia previa en el mundo del modelaje antes de febrero de 2026, momento en el que realizó su primer desfile profesional. Apenas cuatro meses después, en junio, logró coronarse como Miss Universo Puerto Rico frente a otras 34 aspirantes, demostrando que la autenticidad y la preparación profesional pesaron tanto como la presencia escénica en esta nueva etapa del certamen.
Con la joya El Resplandor de un Legado Eterno —una pieza de oro blanco de 18 quilates con 3.150 diamantes— sobre su cabeza, Barreto ubica a Puerto Rico en el tercer lugar del medallero histórico del concurso, solo por detrás de Estados Unidos y Venezuela. Su victoria consolida el camino que años atrás iniciaron pioneras como Camila Avella, Michelle Cohn o Jennifer Colón, confirmando que el certamen logró adaptarse a los tiempos actuales para reflejar historias de mujeres reales y multifacéticas.
Las palabras de Jennifer Barreto tras ganar Miss Universo 2026
Minutos después de recibir la joya, la ganadora brindó una rueda de prensa en la que dejó en claro que su objetivo trasciende lo estético y apunta al impacto comunitario. "Que me den la oportunidad porque no soy perfecta, pero vine a ser memorable. Y aspiro a ganarme el respeto y el cariño de todos ustedes", expresó Barreto ante los periodistas, subrayando además que llegó al concurso con una meta enfocada en el servicio y la filantropía para ayudar a otras mujeres.
Asimismo, la nueva reina reflexionó sobre el verdadero valor humano que encontró detrás de escena, destacando los lazos generados con sus compañeras por encima de la rivalidad propia de lo que definió como "las olimpiadas de la belleza". "Más significativo diría que son las hermandades que uno crea en el transcurso de la competencia. Esas conexiones uno se las lleva de por vida", sostuvo Barreto, quien iniciará su agenda internacional este sábado 28 de noviembre participando en el centenario del tradicional desfile de Macy’s en Nueva York.