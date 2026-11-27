Este logro fue posible gracias a una profunda transformación impulsada por los organizadores del concurso en agosto de 2022, cuando decidieron eliminar el antiguo requisito que exigía a las aspirantes ser solteras y no tener hijos a partir de la edición de 2023, según lo consignado en el medio La Nación. Si bien en septiembre de 2023 también se suprimió el límite máximo de edad de 28 años —una barrera que Barreto no habría infringido ya que recién los cumplirá el próximo 17 de diciembre—, fueron las modificaciones sobre el estado civil y la maternidad las que abrieron la puerta para que pudiera competir y hacer historia.