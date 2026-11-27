Cuánto se cobra de aguinaldo en diciembre 2026: la fórmula para calcular el SAC
Diciembre llega con un ingreso extra para millones de trabajadores, pero el monto no se calcula de la manera que muchos creen. Hay un dato clave del segundo semestre que determina cuánto corresponde cobrar y permite comprobar si la liquidación es correcta.
Resumen para apurados
- En diciembre de 2026, los trabajadores registrados en Argentina cobrarán la segunda cuota del aguinaldo por ley, con fecha límite de pago fijada para el día 18.
- El cálculo se realiza tomando el 50% del mayor sueldo mensual bruto devengado en el segundo semestre, o el proporcional si no se trabajaron los seis meses completos.
- El beneficio brindará un alivio clave a millones de asalariados a fin de año, mientras las empresas deberán ajustar el monto final tras la liquidación de diciembre.
La segunda cuota del aguinaldo de 2026 se pagará en diciembre a los trabajadores registrados del sector público y privado. El Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% de la mayor remuneración mensual bruta percibida durante el segundo semestre, aunque quienes no trabajaron los seis meses completos deben recibir un importe proporcional al tiempo trabajado.
La fecha límite para el pago está fijada para el viernes 18 de diciembre, de acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Para liquidar el monto, los empleadores deben considerar el salario correspondiente al mes de diciembre, incluso si todavía no terminó el período de cálculo, y efectuar los ajustes necesarios si se producen diferencias posteriores.
¿Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre de 2026?
El cálculo de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario se realiza sobre la remuneración mensual bruta más alta que el trabajador haya devengado entre julio y diciembre. No se toma el último sueldo ni se calcula un promedio de los salarios del semestre.
Para quienes trabajaron durante los seis meses completos, la fórmula es la siguiente: Aguinaldo bruto = mejor sueldo bruto del semestre ÷ 2.
Por ejemplo, si la remuneración bruta más alta de un trabajador durante el segundo semestre fue de $1.500.000, le corresponderá un aguinaldo bruto de $750.000.
Estos son otros ejemplos de cuánto se cobra de aguinaldo según el mejor sueldo bruto del semestre:
- Mejor sueldo bruto $800.000 → Aguinaldo bruto $400.000
- Mejor sueldo bruto $1.000.000 → Aguinaldo bruto $500.000
- Mejor sueldo bruto $1.200.000 → Aguinaldo bruto $600.000
- Mejor sueldo bruto $1.400.000 → Aguinaldo bruto $700.000
- Mejor sueldo bruto $1.600.000 → Aguinaldo bruto $800.000
- Mejor sueldo bruto $1.800.000 → Aguinaldo bruto $900.000
- Mejor sueldo bruto $2.000.000 → Aguinaldo bruto $1.000.000
- Mejor sueldo bruto $2.200.000 → Aguinaldo bruto $1.100.000
- Mejor sueldo bruto $2.500.000 → Aguinaldo bruto $1.250.000