La fecha límite para el pago está fijada para el viernes 18 de diciembre, de acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Para liquidar el monto, los empleadores deben considerar el salario correspondiente al mes de diciembre, incluso si todavía no terminó el período de cálculo, y efectuar los ajustes necesarios si se producen diferencias posteriores.