Resumen para apurados
- Argentina venció 3-2 a Egipto en Rabat, Marruecos, por los cuartos de final del Mundial de talla baja para clasificar a semifinales en busca del bicampeonato.
- El equipo remontó el marcador, aseguró el triunfo tras un penal atajado por Cristian Soto en un final con incidentes, y mantuvo su invicto luego de una sólida fase de grupos.
- El seleccionado albiceleste, vigente campeón de 2023, enfrentará en semifinales al ganador del cruce entre Paraguay y Brasil con el objetivo de retener la corona mundial.
La selección argentina de fútbol de talla baja sigue firme en su camino hacia el bicampeonato. El equipo dirigido por Mariano Rojas venció 3-2 a Egipto en los cuartos de final del Mundial que se disputa en Rabat, Marruecos, y se metió en las semifinales, en un partido que tuvo de todo: dos veces estuvo en desventaja, sostuvo el triunfo con un penal atajado y lo cerró en medio de empujones e insultos.
El arranque fue incómodo para la Albiceleste, que rápidamente quedó abajo en el marcador. El misionero Martín Antúnez marcó el empate, pero el alivio duró poco: Egipto volvió a ponerse adelante antes del descanso y se fue al entretiempo con un 2-1 a favor.
En el complemento apareció otra versión del equipo. Con goles de Catriel Brassesco y del capitán Facundo Rojas, Argentina primero alcanzó la igualdad y después pasó al frente a pocos minutos del cierre. Antúnez, además de su gol, fue elegido como el Jugador Más Valioso del partido.
VICTORIA Y TOLE TOLE Argentina ð¦ð· venciÃ³ 3 a 2 a Egipto ðªð¬ en un partido caliente y avanzÃ³ a las semifinales del Mundial de talla baja. AsÃ se tuvieron que llevar a un egipcio. https://t.co/7IJWb8hzCm— En Una Baldosa (@enunabaldosa) November 26, 2026
Un penal atajado y un final de alto voltaje
Cuando el partido se moría, Egipto tuvo la chance de igualarlo desde el punto penal, pero el arquero Cristian Soto contuvo el remate y sostuvo la ventaja. El final derivó en protestas del plantel africano y en un cruce dentro de la cancha, con empujones e insultos; incluso uno de los jugadores egipcios tuvo que ser retirado en brazos por un colaborador. Los argentinos no respondieron y celebraron con banderas, cantos y saltos abrazados.
Argentina había llegado a esta instancia con puntaje ideal en el Grupo 3: goleó 5-0 a Jordania, venció 3-1 a Irak con un triplete de Antúnez y aplastó 5-1 a Brasil, con un póker de Lucas Deamigo. En semifinales enfrentará al ganador del cruce entre Paraguay y Brasil.
El seleccionado defiende el título que conquistó en 2023, en la edición inaugural disputada en Buenos Aires, cuando le ganó 3-1 a Paraguay en la final. Para llegar a Marruecos contó con un respaldo especial: Marcos Senesi, defensor de Tottenham, y su familia donaron el dinero que faltaba para completar el financiamiento del viaje.