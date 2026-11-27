La selección argentina de fútbol de talla baja sigue firme en su camino hacia el bicampeonato. El equipo dirigido por Mariano Rojas venció 3-2 a Egipto en los cuartos de final del Mundial que se disputa en Rabat, Marruecos, y se metió en las semifinales, en un partido que tuvo de todo: dos veces estuvo en desventaja, sostuvo el triunfo con un penal atajado y lo cerró en medio de empujones e insultos.