Resumen para apurados
- Argentina goleó 5-1 a Brasil en Marruecos en la fase de grupos del Mundial de Talla Baja, asegurando la cima de su zona gracias a cuatro anotaciones de Lucas Deamigo.
- El equipo remontó con goles de Deamigo y Antúnez para lograr puntaje ideal. La delegación pudo viajar a África gracias al aporte solidario del futbolista Marcos Senesi.
- Campeón defensor del título logrado en 2023, la selección espera rival en cuartos de final con el objetivo de disputar la consagración en la final del 30 de noviembre.
La selección argentina de fútbol de talla baja ganó el clásico sudamericano con autoridad. El equipo que dirige Mariano Rojas goleó 5-1 a Brasil en el cierre de la fase de grupos del Mundial de Talla Baja de Marruecos y se aseguró el primer puesto del Grupo 3, con puntaje perfecto.
La “Albiceleste” empezó perdiendo, pero lo dio vuelta con una gran actuación de Lucas Deamigo, autor de cuatro goles. El tanto restante lo marcó el misionero Martín Antúnez, capitán del plantel, que ya había firmado un triplete en la victoria 3-1 ante Irak.
Antes, el seleccionado había debutado con una goleada 5-0 sobre Jordania. Así, cerró la primera fase con tres triunfos en tres partidos, 13 goles a favor y apenas dos en contra.
El festejo también fue especial: los jugadores posaron con la palma de la mano abierta, en alusión a los cinco goles. "Ganamos el clásico. Nuestra Selección se quedó con una gran victoria frente a Brasil y sigue avanzando en el Mundial de Marruecos 2026. ¡Seguimos haciendo historia!", publicó la cuenta oficial del equipo en Instagram.
Va por el bicampeonato
Argentina defiende el título que conquistó en 2023, en la primera edición del torneo, que se jugó en Buenos Aires. Su rival en cuartos de final saldrá del Grupo 4, que integran Paraguay, Egipto, Japón y Ghana. Los otros cruces serán Marruecos-México y Colombia-Bolivia, previstos para el jueves 26. La final se jugará el 30 de noviembre.
La presencia del equipo en Marruecos fue posible gracias a un aporte solidario. Marcos Senesi, defensor de Tottenham, donó el dinero que faltaba para completar el financiamiento del viaje, un gesto que el plantel le agradeció con un video en las redes sociales. El torneo, además, tuvo un capítulo oscuro el lunes, con una batalla campal entre Colombia y Marruecos.