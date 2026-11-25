La presencia del equipo en Marruecos fue posible gracias a un aporte solidario. Marcos Senesi, defensor de Tottenham, donó el dinero que faltaba para completar el financiamiento del viaje, un gesto que el plantel le agradeció con un video en las redes sociales. El torneo, además, tuvo un capítulo oscuro el lunes, con una batalla campal entre Colombia y Marruecos.