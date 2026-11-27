A una década de aquella tarde, el tenista recordó en una entrevista con Infobae el peso de esa responsabilidad: entró a la cancha con la serie 2-2, con 26 años y como 41° del ranking ATP. "Por ahí fui yo el héroe, pero también podría haber sido el villano, como pasó en otras épocas y como les ocurrió a otros jugadores que tuvieron esa desgracia", reconoció. Y repartió los méritos con sus compañeros del equipo de Daniel Orsanic: Leonardo Mayer, Guido Pella y Juan Martín Del Potro.