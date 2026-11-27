Resumen para apurados
- A 10 años de la hazaña en Zagreb, Federico Delbonis recordó cómo venció a Ivo Karlovic para darle a la Argentina su primera Copa Davis y evitar ser el villano.
- El azuleño definió la serie 3-2 tras la épica remontada de Del Potro, cortando una racha de cuatro finales perdidas por el país en 1981, 2006, 2008 y 2011.
- El triunfo consagró al equipo nacional en la historia del tenis, aunque el extenista admitió el alto costo emocional y físico que la gesta implicó para su carrera.
Hace exactamente 10 años, el 27 de noviembre de 2016, Federico Delbonis le dio a la Argentina su primera Copa Davis. En el Arena de Zagreb, el azuleño venció a Ivo Karlovic por 6-3, 6-4 y 6-2 en el quinto punto de la final ante Croacia y cerró una búsqueda que incluía cuatro finales perdidas: 1981, 2006, 2008 y 2011.
A una década de aquella tarde, el tenista recordó en una entrevista con Infobae el peso de esa responsabilidad: entró a la cancha con la serie 2-2, con 26 años y como 41° del ranking ATP. "Por ahí fui yo el héroe, pero también podría haber sido el villano, como pasó en otras épocas y como les ocurrió a otros jugadores que tuvieron esa desgracia", reconoció. Y repartió los méritos con sus compañeros del equipo de Daniel Orsanic: Leonardo Mayer, Guido Pella y Juan Martín Del Potro.
Antes de su partido, Delbonis siguió la remontada de Del Potro ante Marin Cilic: el tandilense perdía 0-2 en sets y ganó 6-7 (4), 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3. La espera se le hizo eterna. "Fueron cuatro o cinco horas, en total. Empecé el partido haciendo mis cosas, lo que hacía siempre, comer, preparar las raquetas, tratar de descansar. Teníamos una camita y quería dormir un poco, pero no podía", contó. Por eso, como estaba entumecido, tuvo que hacer una entrada en calor "casi como un entrenamiento".
Un 0-30 que lo sacudió y un festejo inolvidable
El arranque no fue sencillo: en el primer game, con su saque, quedó 0-30 después de dos puntos larguísimos. Zafó, se metió en el partido y no lo soltó más. Cuando Karlovic tiró afuera la última pelota, se tiró al piso y quedó debajo de una montaña humana. "Fue como soltar la raqueta y, a partir de ahí, vino una linda película, una sensación que hasta el día de hoy recuerdo. Fue como si me hubiera pasado por la cabeza todo lo que viví desde el primer día que empecé a jugar al tenis", describió.
La gloria, sin embargo, tuvo su precio. Delbonis contó que no pudo tomarse las vacaciones que tenía pactadas con su familia, que hizo apenas dos semanas de pretemporada antes de viajar a Australia y que le costó recargar "la batería emocional". "Estoy feliz por todo lo que pasó, pero también siento que, después de aquella conquista, mi carrera tuvo un costo", admitió. Aun así, aseguró que la intensidad de aquel día solo la puede comparar con los nacimientos de sus tres hijos y con su casamiento.
La historia del azuleño también tiene un capítulo tucumano. A los 16 años, en un torneo ITF disputado en Tucumán, consiguió su primer triunfo en el cuadro principal de un certamen profesional: le ganó 6-3 y 7-6 a Agustín Picco, y a la semana siguiente ingresó por primera vez al ranking ATP. Diez años después de Zagreb, aquel chico de Azul sigue siendo el dueño del punto más festejado del tenis argentino.