Según detallaron desde el medio citado, la relación avanza con cuidado: aunque Bonelli ya les contó a sus hijas del romance, aclaró que Badessich todavía no las conoció. La conductora se separó de Darío Cvitanich —con quien estuvo 14 años en pareja y 10 de casados— en mayo de 2025, luego de meses de versiones de crisis. En septiembre de ese año confirmó que había sido ella quien le pidió que dejara la casa que compartían con las niñas, y ese mismo mes trascendió que el exfutbolista había iniciado un noviazgo con la empresaria Ivana Figueiras, con quien en octubre de este año anunció que se casarán el 20 de marzo de 2027. Después de ese período, Bonelli también tuvo un breve vínculo con el polista Facundo Pieres, que no prosperó.