Quién es el nuevo novio de Chechu Bonelli al que acusan de haber estado en pareja cuando se conocieron
Después de semanas de misterio, la periodista blanqueó su romance con Tomás Badessich, un joven de 36 años ajeno al ambiente artístico. Sin embargo, el festejo duró poco: Yanina Latorre reveló que el nuevo novio de la conductora habría estado en pareja y conviviendo con una influencer hasta hace apenas dos meses.
Resumen para apurados
- Chechu Bonelli oficializó este jueves en streaming su romance con Tomás Badessich en Buenos Aires, tras filtrarse que él convivía con otra mujer al conocerla.
- Ambos se conocieron en un predio deportivo de Pilar. El anuncio llega tras la ruptura de Bonelli con Darío Cvitanich y el fin reciente de una relación de ocho años de Badessich.
- Pese a la controversia por la superposición de fechas expuesta en los medios, Bonelli busca consolidar la relación con perfil bajo y mantener a su nueva pareja fuera del espectáculo.
El aviso de Chechu Bonelli no fue en vano y poco después se conoció que el inicio de una nueva etapa sentimental tenía como protagonista a un hombre fuera del mundo del espectáculo, que contrastaba con todo el recorrido mediático de aquella separación con Darío Cvitanich, con quien estuvo 14 años en pareja (10 de ellos casados). Luego de que la periodista anunciara que estaba “de novia”, algunos aseguraron que su nueva pareja aún estaba en una relación cuando el vínculo comenzó con Bonelli.
Al primer momento de discreción le prosiguió una revelación con nombre y apellido en el ciclo Valet Parking, en La Casa Streaming, este jueves. En una primera instancia, Bonelli avisó que “no estaba disponible”, que “no era un famoso” y que “no era una persona relacionada al fútbol”. Todas las pistas que luego buscó desestimar con un “capaz todo lo que dije es mentira” pronto derivaron en la confirmación: la animadora estaba de novia con un profesional de la industria farmacéutica.
Quién es Tomás Badessich, la nueva pareja de la periodista
A partir de una pregunta que derivó en la confirmación más directa que había dado de su presente sentimental, Bonelli afirmó en sus propias palabras que está de novia con Tomás Badessich, un profesional de 36 años que, aunque no pertenezca al ámbito futbolístico profesional, sí lo conoció en el terreno amateur.
“¿Cuándo se dieron cuenta de que estaban enamorados?”, consultó la periodista deportiva. Fue su compañero de conducción, Agustín “Cachete” Sierra, quien giró el interrogante hacia ella: “No sé, contanos vos, que te acaba de suceder”. Bonelli no esquivó el intercambio y propuso las reglas del juego: “Háganme preguntas y, en base a eso, definimos si estoy enamorada o no”. La primera en caer fue sobre su rutina matutina. “Ver si me mandó un mensaje. El ‘hola mi amorcito, ¿cómo estás?’”, respondió, dejando en claro que el contacto diario con Badessich ya forma parte de sus mañanas.
La confirmación sin rodeos de Chechu Bonelli
Sin rodeos, Bonelli especificó el carácter del romance: “Ya estoy de novia”. La frase cerró cualquier ambigüedad sobre la naturaleza de la relación. Según trascendió en el programa, hubo una propuesta formal de parte de él para oficializar la pareja, aunque ella admitió que no recuerda la fecha exacta en que eso ocurrió.
Tiempo antes, la primicia ya había llegado de la mano de Marcia Frisciotti (“Pochi” de Gossipeame) en Puro Show (eltrece), como detallaron desde Infobae. Allí reveló que una seguidora le había enviado una foto de ambos en la sala de espera de una clínica, adonde Badessich la había acompañado a realizarse unos estudios. A partir de esa imagen, la panelista rastreó la identidad del joven en redes sociales y confirmó su nombre y su edad.
Cómo se conocieron Boneilli y Badessich
Según explica su perfil de LinkedIn, Badessich trabaja en la industria farmacéutica, donde acumula más de una década de trayectoria en ventas especializadas y promoción comercial. No pertenece al mundo del espectáculo ni tiene relación con el fútbol, algo que a la conductora le gusta especialmente. “No es una persona conocida y eso me gusta mucho”, explicó Bonelli.
Ambos se conocieron en Areia, un espacio de Pilar donde se organizan partidos de fútbol mixtos y encuentros sociales posteriores con música y baile. La propia exmodelo lo había anticipado días antes en el mismo ciclo de streaming, cuando dijo sin dar nombres: “Sin querer queriendo, alguien llegó a mi vida. No es famoso y no es una persona relacionada con el fútbol”. En ese momento se mostró sonriente pero sin entrar en detalles; la confirmación completa llegó recién este jueves.
La relación en reserva de Chechu Bonelli
Cuando Frisciotti se comunicó directamente con Chechu Bonelli para consultarle, la figura de streaming confirmó la información y pidió discreción: “Él no es del medio y quiero cuidar esto”. También describió el vínculo con precisión: “Nos estamos conociendo. Estoy contenta. Él es muy compañero y posta me cuida mucho”. Y agregó: “No quiero contar mucho más porque quiero cuidarlo. Es una persona que no es conocida y eso me gusta mucho”.
Según detallaron desde el medio citado, la relación avanza con cuidado: aunque Bonelli ya les contó a sus hijas del romance, aclaró que Badessich todavía no las conoció. La conductora se separó de Darío Cvitanich —con quien estuvo 14 años en pareja y 10 de casados— en mayo de 2025, luego de meses de versiones de crisis. En septiembre de ese año confirmó que había sido ella quien le pidió que dejara la casa que compartían con las niñas, y ese mismo mes trascendió que el exfutbolista había iniciado un noviazgo con la empresaria Ivana Figueiras, con quien en octubre de este año anunció que se casarán el 20 de marzo de 2027. Después de ese período, Bonelli también tuvo un breve vínculo con el polista Facundo Pieres, que no prosperó.
El escándalo por las fechas y una exnovia influencer
Sin embargo, el blanqueo quedó envuelto en una polémica luego de que Yanina Latorre contara en SQP (América) que Badessich todavía estaba en pareja cuando conoció a la periodista. Según relató la conductora, el joven estuvo ocho años de novio con Mery —una influencer y diseñadora de vestidos de novia con la que incluso vivió en Cancún— y ambos convivieron hasta hace apenas dos meses en un departamento de Vicente López, por lo que “las fechas no le dan a nadie”.
De acuerdo con el relato de Latorre, esa relación anterior venía atravesando varias idas y vueltas y la mujer no habría interpretado inicialmente la ruptura como algo definitivo, aunque en una fiesta reciente les aseguró a conocidos en común que se habían separado sin terceros en discordia. En paralelo, Bonelli evitó precisar cuándo comenzó exactamente su noviazgo al ser consultada en el streaming: “No cuento los días, desde hace un tiempito. No me acuerdo cuándo fue la fecha”, respondió.