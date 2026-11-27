El calor se intensifica el fin de semana y hay una región donde podrían alcanzar los 40°
El calor se intensificará durante el fin de semana y podría dejar temperaturas inusuales para noviembre en una región que no suele ser la primera en alcanzar registros extremos. El sábado será clave y el domingo las altas temperaturas se extenderán a más provincias.
Resumen para apurados
- Una ola de calor afectará este fin de semana al centro argentino, con picos de hasta 40° en La Pampa, Buenos Aires y Río Negro, debido a un marcado ascenso térmico primaveral.
- El alza térmica inició el jueves y batirá marcas históricas en zonas pampeanas, extendiéndose el domingo hacia Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero con máximas sobre los 36°.
- El lunes ingresará aire frío desde el sur para aliviar a la Patagonia y La Pampa, aunque el calor extremo persistirá de forma puntual en Entre Ríos y el norte bonaerense.
El calor se intensificará durante el fin de semana en buena parte de la Argentina y podría dejar las primeras temperaturas cercanas a los 40° de esta primavera en una región poco habitual para este tipo de registros. El sábado, el foco estará puesto en el sudeste de La Pampa, el sudoeste bonaerense y el norte de Río Negro.
El ascenso térmico comenzó a sentirse este jueves y se acentuará entre el viernes y el domingo, con máximas que superarán los 36° en distintas provincias. El fenómeno abarcará sectores del centro del país y el norte de la Patagonia, mientras que el lunes comenzará a llegar un descenso de las temperaturas desde el sur.
Dónde hará más calor el sábado y podrían alcanzarse los 40°
El viernes, el sur de La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires se posicionarán entre las zonas más calurosas del país. En algunos sectores, las temperaturas máximas podrían superar los 36°, mientras que el ascenso térmico también se hará sentir en el interior bonaerense.
El sábado se espera el pico de calor, con temperaturas cercanas a los 40° en el sudeste de La Pampa, el sudoeste bonaerense y el norte de Río Negro. Se trata de una región que podría registrar uno de los primeros episodios de calor intenso de la primavera.
Para dimensionar las temperaturas previstas, en Bahía Blanca la máxima promedio de noviembre ronda los 26°, por lo que los registros pronosticados representarían un marcado desvío respecto de los valores habituales para esta época.
El calor también se extenderá hacia el norte. Durante el sábado, las máximas superiores a los 36° podrían alcanzar sectores del sur de Córdoba y Santa Fe. Ante estas condiciones, se recomienda evitar las actividades físicas o tareas que demanden un esfuerzo intenso durante las horas de mayor temperatura.
El domingo se extenderá el calor a más provincias argentinas
El domingo será otra jornada de temperaturas elevadas en buena parte del centro del país. El calor abarcará desde La Pampa y el interior bonaerense hasta amplias zonas de Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero.
En distintos puntos de esa región, las máximas podrían superar los 36°. La principal diferencia respecto del sábado será la extensión territorial del episodio de calor, ya que serán más las provincias alcanzadas por temperaturas elevadas, aunque los valores cercanos a los 40° se concentrarían en áreas puntuales.
El escenario anticipa un fin de semana con condiciones típicas de un episodio de calor intenso, que tendrá su mayor impacto en sectores de la región pampeana y se extenderá hacia el centro y norte del país.
Cuándo llegará el alivio del calor y qué provincias seguirán con temperaturas elevadas
El lunes comenzará a registrarse un descenso de las temperaturas en el norte de la Patagonia, La Pampa y el sur de Buenos Aires. En esas zonas, el alivio llegará después del pico térmico previsto para el fin de semana.
Sin embargo, la disminución de las máximas será progresiva y no alcanzará a todas las regiones al mismo tiempo. En el norte bonaerense, el sur de Santa Fe y Entre Ríos todavía podrían registrarse temperaturas cercanas a los 40° de manera puntual.