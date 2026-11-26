El Senado aprobó este jueves la reforma electoral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que estableció la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones nacionales de 2027. El proyecto del Poder Ejecutivo consiguió 43 votos a favor, 29 en contra y ninguna abstención, por lo que ahora deberá pasar a la Cámara de Diputados.
La iniciativa, presentada a comienzos de año, incluyó una serie de modificaciones al sistema electoral argentino. Entre sus principales puntos figuraron la eliminación de las primarias por única vez, la reducción de la publicidad electoral en radio y televisión y cambios en las condiciones para ser candidato a un cargo público.
Desde la Casa Rosada habían defendido la suspensión de las PASO con el argumento de reducir el gasto público y evitar que los ciudadanos tuvieran que concurrir a las urnas hasta seis veces durante un mismo año. La propuesta también buscó que los partidos políticos asumieran el financiamiento de sus propias internas.
Según los datos que había presentado Santilli el miércoles, durante su primer informe de gestión ante la Cámara alta, la realización de las primarias rondaba los U$S200.000.
Sin embargo, la iniciativa también tenía una lectura política para el oficialismo. La interpretación de los libertarios, con Karina Milei, presidenta de La Libertad Avanza, a la cabeza, era que la eliminación de las PASO le quitaba al peronismo una herramienta para ordenar sus internas, en un escenario de fragmentación. De ese modo, consideraban que la modificación podía favorecer las aspiraciones de reelección de Javier Milei al dividir los votos opositores.
Menos publicidad electoral y cambios en la boleta única
Entre las modificaciones contempladas en el proyecto también se encontraba la eliminación de las denominadas "listas colectoras". Además, la propuesta reducía a la mitad la publicidad electoral en radio y televisión.
Otro de los cambios alcanzaba a la elección de los representantes argentinos en el Parlamento del Mercosur (Parlasur). A diferencia del mecanismo de elección directa que había regido hasta los últimos comicios, los parlamentarios pasarían a ser designados de manera indirecta, a través de los diputados y senadores.
En cuanto a la Boleta Única de Papel, el texto habilitaba una modalidad que permitía incorporar las categorías provinciales y nacionales en una misma papeleta cuando ambas elecciones se desarrollaran el mismo día. De esta manera, las provincias podían adherir al sistema y resolver que los cargos de ambas jurisdicciones confluyeran en una única boleta.
El proyecto también modificaba el artículo 71 del Código Electoral para eliminar restricciones sobre las actividades comerciales, culturales y sociales durante las jornadas electorales. La fundamentación sostenía que esas limitaciones respondían a una "dinámica social que ya no existe".
A su vez, la iniciativa eliminaba los plazos establecidos para emitir publicidad en los medios de comunicación, lo que implicaba una reducción sustancial de la veda electoral. No obstante, se mantenían algunas prohibiciones: durante las 48 horas previas a los comicios y hasta su finalización no se podrían realizar actos públicos de proselitismo ni publicar o difundir encuestas y sondeos preelectorales.
Ficha Limpia: qué establecía el proyecto aprobado en el Senado
Otro de los puntos centrales de la reforma era la incorporación de Ficha Limpia. La propuesta establecía que no podrían postularse a cargos públicos ni ejercer funciones públicas o partidarias las personas con condenas por delitos dolosos -no solamente por hechos de corrupción- confirmadas en segunda instancia.
Para que la inhabilitación tuviera efecto en una elección, la confirmación de la condena debía producirse antes del 31 de diciembre del año anterior a los comicios. En cambio, si la sentencia quedaba confirmada después del 1 de enero del año electoral, la prohibición comenzaría a regir recién para la siguiente elección.
Además, la iniciativa contemplaba la creación de un Registro Público de Ficha Limpia. También establecía que los candidatos debían presentar un Certificado de Antecedentes Penales y una Declaración Jurada individual.