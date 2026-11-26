Sin embargo, la iniciativa también tenía una lectura política para el oficialismo. La interpretación de los libertarios, con Karina Milei, presidenta de La Libertad Avanza, a la cabeza, era que la eliminación de las PASO le quitaba al peronismo una herramienta para ordenar sus internas, en un escenario de fragmentación. De ese modo, consideraban que la modificación podía favorecer las aspiraciones de reelección de Javier Milei al dividir los votos opositores.