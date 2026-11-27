Con el avance de la investigación, los pesquisas descubrieron que los protagonistas del tiroteo ya se habían enfrentado años atrás. Según explicaron, Lezcano, que tendría antecedentes, habría baleado a Díaz cuando este se encontraba en la zona haciendo lavar su camioneta. Al parecer, desde entonces, cada vez que se encontraban terminaban peleándose.