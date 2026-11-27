La depredación en el mar

Para comprender el tono de indignación diplomática que recorre el manuscrito hallado es necesario retroceder hasta fines de la década de 1820. D’Hiriart relata que tras la designación de Luis Vernet como Comandante Político y Militar de las Islas Malvinas, el gobierno de Buenos Aires le había encomendado poner fin a la caza y pesca indiscriminada de lobos marinos y ballenas que buques extranjeros -principalmente estadounidenses y británicos- ejecutaban sin permiso ni tributo en las costas patagónicas y malvinenses. Ya en 1820, David Jewett había emitido una proclama anunciando la soberanía de las Provincias Unidas y la necesidad de regular los recursos naturales, pero las flotas extranjeras ignoraron sistemáticamente las advertencias. Ante la persistencia de la explotación clandestina, Vernet decidió ejercer la autoridad jurisdiccional que le confería su cargo y capturó tres goletas loberas norteamericanas: la Harriet, la Superior y la Breakwater, todas cargadas con el fruto de la pesca ilegal. Mientras la Breakwater lograba escapar hacia Estados Unidos para dar la voz de alarma, Vernet se trasladó a Buenos Aires a bordo de la Harriet junto a su familia y los capitanes detenidos para someter el caso a los tribunales de presas argentinos. La reacción en el puerto porteño fue inmediata y virulenta. El cónsul estadounidense desconoció de plano la autoridad de Vernet y la soberanía argentina sobre el archipiélago y sus mares adyacentes, llegando a advertir que cualquier intento de regular la actividad marítima sería considerado por Washington como un acto de piratería.