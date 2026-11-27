Resumen para apurados
- Un investigador halló en Tucumán un pliego de 1832 que documenta el ataque de la nave USS Lexington a Malvinas, ordenado por EE.UU. tras el freno local a la pesca ilegal.
- Tras la captura de barcos furtivos por Luis Vernet, tropas de EE.UU. saquearon Puerto Soledad, destruyeron defensas y tomaron prisioneros, desatando una ruptura diplomática.
- El hallazgo prueba la comunicación soberana hacia el interior y refuerza la tesis de que la devastación norteamericana facilitó la posterior usurpación británica en 1833.
En febrero de 1832, la Argentina era un mapa fragmentado por la pólvora de las guerras civiles. En el norte, Tucumán todavía digería los coletazos de La Ciudadela y el ascenso de Alejandro Heredia bajo la órbita federal, mientras el país entero parecía absorbido por el pulso sangriento entre unitarios y federales. Por eso, cuando el chasqui llegó desde el puerto con un pliego oficial fechado el 14 de ese mes, nadie esperaba que la urgencia viniera del extremo más austral del continente. El documento -conservado hoy en los folios 154 y 155 del volumen 39 de la Sección Administrativa del Archivo Histórico de la Provincia de Tucumán (AHT)- lleva las firmas de Manuel José García y Juan Ramón Balcarce. En tres carillas de trazo firme, el Gobierno de Buenos Aires le informaba a Heredia sobre un episodio que suele quedar eclipsado por el 3 de enero de 1833: la invasión armada de la corbeta de guerra estadounidense USS Lexington a Puerto Soledad, ocurrida el 31 de diciembre de 1831, y el secuestro de autoridades y ciudadanos argentinos en suelo propio.
El hallazgo no fue obra del azar, sino el resultado de seguir una pista escondida en otro documento. Meses atrás, el investigador Guillermo D’Hiriart había dado en el mismo archivo con una carta del 24 de enero de 1833, en la que Balcarce detallaba a Heredia el desembarco de la fragata británica Clío y la expulsión de las autoridades argentinas de las islas. A mitad de aquel escrito, una frase llamó su atención ya que Balcarce calificaba el atropello inglés como “tan lamentable como lo que nos sucedió con otra nación amiga hace un año, cuando nos invadieron, violando derechos”. “Cuando pasó toda la conmoción por ese primer hallazgo, me puse a rastrear información”, -relata-. “Pensamos que, si había existido toda esa documentación sobre la invasión inglesa, posiblemente Buenos Aires también hubiera enviado comunicaciones el año anterior, cuando se produjo el ataque de la fragata norteamericana”. La intuición resultó certera.
La depredación en el mar
Para comprender el tono de indignación diplomática que recorre el manuscrito hallado es necesario retroceder hasta fines de la década de 1820. D’Hiriart relata que tras la designación de Luis Vernet como Comandante Político y Militar de las Islas Malvinas, el gobierno de Buenos Aires le había encomendado poner fin a la caza y pesca indiscriminada de lobos marinos y ballenas que buques extranjeros -principalmente estadounidenses y británicos- ejecutaban sin permiso ni tributo en las costas patagónicas y malvinenses. Ya en 1820, David Jewett había emitido una proclama anunciando la soberanía de las Provincias Unidas y la necesidad de regular los recursos naturales, pero las flotas extranjeras ignoraron sistemáticamente las advertencias. Ante la persistencia de la explotación clandestina, Vernet decidió ejercer la autoridad jurisdiccional que le confería su cargo y capturó tres goletas loberas norteamericanas: la Harriet, la Superior y la Breakwater, todas cargadas con el fruto de la pesca ilegal. Mientras la Breakwater lograba escapar hacia Estados Unidos para dar la voz de alarma, Vernet se trasladó a Buenos Aires a bordo de la Harriet junto a su familia y los capitanes detenidos para someter el caso a los tribunales de presas argentinos. La reacción en el puerto porteño fue inmediata y virulenta. El cónsul estadounidense desconoció de plano la autoridad de Vernet y la soberanía argentina sobre el archipiélago y sus mares adyacentes, llegando a advertir que cualquier intento de regular la actividad marítima sería considerado por Washington como un acto de piratería.
En medio de esa escalada verbal, cuenta el investigador, el comandante de la corbeta USS Lexington, Silas Duncan, zarpó de Buenos Aires hacia el sur. Según deja asentado la circular hallada en Tucumán, el marino norteamericano había declarado que su viaje tenía por único objeto “recoger a unos hombres que habían quedado en una de las Islas”. Fue una maniobra de engaño.
Saqueo y grilletes
El relato oficial que Balcarce y García envían a Tucumán reconstruye con crudeza lo sucedido el último día de 1831. Sin esperar a que concluyera la investigación judicial en Buenos Aires ni a que se agotaran las instancias diplomáticas, Duncan ingresó a Puerto Soledad y ordenó el desembarco de tropa armada. “Bajó a tierra con gente armada; inutilizó la Artillería; incendió la pólvora; dispuso de la propiedad pública y particular, y mantiene arrestados a su bordo al encargado de la pesca de la colonia, y con prisiones a seis ciudadanos de la República”, enumera la circular con letra firme sobre el papel oficial. La escena en la colonia fue de devastación total. Muchos pobladores huyeron hacia el interior de la isla aterrados por el ataque, mientras las fuerzas de la Lexington permanecían veinte días destruyendo las instalaciones que Vernet había levantado durante años de esfuerzo colonizador. Al emprender el regreso hacia el Río de la Plata, Duncan se llevó engrillados a Montevideo a siete hombres de la colonia, entre ellos a Matthew Brisbane, el administrador y encargado de las operaciones de pesca en ausencia de Vernet.
En Buenos Aires, la noticia desató un vendaval político y periodístico. Diarios de distintas tendencias -incluido el British Packet, órgano de la comunidad británica porteña, junto a El Lucero, La Tarde y la Gaceta Comercial- condenaron el atropello cometido por una potencia que había sido de las primeras en reconocer la independencia argentina en 1822. El canciller Tomás Manuel de Anchorena exigió explicaciones formales y, ante el respaldo explícito del presidente estadounidense Andrew Jackson a la acción armada en defensa de sus intereses comerciales, el gobierno argentino entregó los pasaportes al representante norteamericano. Las relaciones diplomáticas entre ambos países quedarían rotas durante casi una década. Sin embargo, en febrero de 1832, cuando redactaban la circular para el gobernador Heredia, García y Balcarce aún apostaban a una salida institucional. En el tramo final del documento transmiten a Tucumán su convicción de que Washington no avalaría “una conducta tan opuesta al derecho de las Naciones” y señalan que, según el último mensaje de Jackson al Congreso, Estados Unidos enviaría un ministro plenipotenciario a Buenos Aires para allanar el conflicto de manera amigable. “El Gobierno espera que todo será allanado amigablemente, y que los derechos de la Nación, que está encargado de defender, serán conservados y sostenidos dignamente”, concluye el texto.
El vacío que aprovechó Inglaterra
Más allá de su valor documental para la historiografía tucumana -al demostrar cómo las provincias del interior recibían información directa y actualizada sobre la defensa de la soberanía austral-, la circular de 1832 permite reinterpretar los hechos de enero de 1833. Para Guillermo D’Hiriart, el ataque de la Lexington fue el golpe de gracia que dejó a Malvinas indefensa ante la posterior ambición británica.
Hasta diciembre de 1831, Puerto Soledad era una colonia en crecimiento, con población estable, infraestructura portuaria y reconocimiento internacional. Tras la incursión estadounidense, el asentamiento quedó en ruinas y la Confederación carecía de recursos financieros para reconstruirlo.
A lo largo de 1832, Buenos Aires intentó sostener su presencia enviando a un nuevo gobernador, Juan Esteban Mestivier, escoltado por la goleta Sarandí al mando de José María Pinedo. Pero el escenario era crítico porque sobre una colonia empobrecida y desarticulada estalló un motín interno a fines de ese año que terminó con el asesinato de Mestivier.
Apenas semanas después, en enero de 1833, arribó la corbeta británica Clío bajo el mando de John James Onslow para ejecutar la usurpación. “Los ingleses van a decir que encontraron unas islas prácticamente desiertas y sin autoridad”, señala el investigador. “Pero esas eran las islas que había dejado el bombardeo y el ataque violento de Estados Unidos. No eran las mismas islas ni la colonia que Vernet y la Confederación venían construyendo desde hacía varios años. Inglaterra encontró las islas devastadas por el accionar de Estados Unidos, ocurrido apenas un año antes”.
El análisis de los documentos de época expone además una contradicción flagrante en el discurso imperial de la época. Mientras Washington e Inglaterra desconocían la legitimidad de Vernet para regular la caza de lobos marinos, una vez concretada la ocupación de 1833, los propios comandantes británicos escribieron a Londres advirtiendo sobre la necesidad urgente de controlar la pesca depredatoria en la zona, exactamente las mismas medidas que había intentado aplicar el gobernador argentino.
Lejos de ser un hecho aislado, el manuscrito conservado en Tucumán funciona hoy como una pieza de engarce indispensable. Entre sus líneas tintadas en 1832 se lee no sólo la denuncia temprana del secuestro de ciudadanos argentinos en el Atlántico Sur, sino también la crónica del desmantelamiento forzoso que allanó el camino para una usurpación que lleva casi dos siglos.