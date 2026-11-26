Resumen para apurados
- El SMN pronosticó un marcado aumento térmico en Tucumán desde este fin de semana, con un pico de 34°C el lunes tras jornadas inusuales de frío y lluvia.
- El cambio llega tras días de inestabilidad climática. Se esperan máximas de 30°C el sábado y 32°C el domingo, acompañadas de tormentas aisladas hacia la tarde y noche.
- Pese al intenso calor de 34°C previsto para el lunes, se anticipan nuevas precipitaciones nocturnas, lo que mantendrá la inestabilidad meteorológica en la región.
Luego de varias jornadas marcadas por las lluvias y el descenso de temperatura, el tiempo comenzará a cambiar en Tucumán. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el calor regresará de manera progresiva durante el fin de semana y se intensificará en el comienzo de la próxima semana.
Para este sábado se espera una temperatura mínima de 19°C. Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar los 30°C durante la tarde. Sin embargo, la mejora de las condiciones no será completa: se prevén tormentas aisladas y una temperatura de 23°C hacia la noche.
Cómo estará el tiempo en Tucumán durante el domingo
El domingo continuará la tendencia ascendente de las temperaturas. De acuerdo con el pronóstico, la máxima llegará a los 32°C, dos grados por encima de la prevista para el sábado.
Durante gran parte de la jornada el cielo permanecerá parcialmente nublado. Al igual que el día anterior, también se esperan tormentas aisladas durante la tarde y la noche.
El lunes llegará el pico de temperatura: qué anticipa el SMN
El ascenso térmico se hará todavía más evidente durante el inicio de la semana. Para el lunes, el organismo nacional pronostica una mínima de 21°C y una máxima de 34°C.
Pese a las altas temperaturas previstas, la estabilidad no estará garantizada. El informe anticipa precipitaciones hacia el cierre de la jornada, por lo que las lluvias continuarán formando parte del panorama meteorológico en Tucumán.