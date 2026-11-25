Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional informó que las lluvias cesarán este viernes en Tucumán, dando paso a un marcado ascenso de temperatura hacia el fin de semana.
- La inestabilidad y las precipitaciones persistirán durante el jueves con tormentas aisladas y una máxima de 27°C, cerrando varios días continuos de mal tiempo.
- Las condiciones mejorarán el sábado y domingo, con máximas que superarán los 30°C y cielo despejado, anticipando el calor típico del verano en la provincia.
A menos de un mes del comienzo del verano, las lluvias volvieron a instalarse en Tucumán y modificaron las condiciones del tiempo. Con jornadas marcadas por la inestabilidad y las precipitaciones, la pregunta que se repite es cuándo regresará el sol y cuánto habrá que esperar para dejar atrás el mal tiempo.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias continuarán al menos hasta este jueves. Sin embargo, el panorama comenzará a cambiar hacia el cierre de la semana, cuando se espera el regreso de las temperaturas más elevadas y mejores condiciones climáticas.
Cómo estará el tiempo este jueves en Tucumán
Para mañana se anticipa una jornada con abundante nubosidad y precipitaciones. La temperatura mínima será de 18°C durante las primeras horas del día, mientras que hacia el mediodía el termómetro alcanzará los 21°C.
Durante la tarde se espera una máxima de 27°C. La inestabilidad continuará durante la noche, cuando se prevén tormentas aisladas y una temperatura cercana a los 21°C.
El viernes vuelve el calor y qué pasará durante el fin de semana
El cambio en las condiciones llegará el viernes. Según el SMN, las precipitaciones darán una tregua y la temperatura comenzará a subir: se espera una mínima de 17°C y una máxima de 31°C.
El buen tiempo se extenderá durante el fin de semana. Tanto el sábado como el domingo se pronostican jornadas sin lluvias, con temperaturas mínimas de 19°C y máximas que llegarán a los 30°C.
De esta manera, después de varios días de inestabilidad, Tucumán tendrá un cierre de semana con condiciones más favorables y temperaturas que volverán a ubicarse por encima de los 30°C.