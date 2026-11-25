Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este jueves 26 de noviembre en Tucumán una jornada inestable con chaparrones, tormentas aisladas y una temperatura máxima de 27°C.
- La inestabilidad abarcará todo el día con vientos leves y probabilidades de lluvia de hasta el 40%, tras una seguidilla de jornadas con precipitaciones en la provincia.
- Hacia el fin de semana cesarán las lluvias y aumentará el calor, con máximas que rondarán los 30°C y 31°C entre el viernes y los primeros días de diciembre.
El tiempo continuará inestable en San Miguel de Tucumán este jueves 26 de noviembre. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada con nubosidad, chaparrones durante la mañana y tormentas aisladas hacia la tarde y la noche.
La temperatura oscilará entre los 18°C de mínima y los 27°C de máxima. La posibilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40% durante las cuatro franjas del día, por lo que no se descarta que se registren lluvias en distintos momentos.
Cómo estará el tiempo en Tucumán durante el jueves
De acuerdo con el detalle del pronóstico, la inestabilidad estará presente desde las primeras horas del jueves.
Madrugada: se esperan tormentas aisladas, con una temperatura de 18°C y viento del sudoeste de entre 0 y 2 km/h.
Mañana: se pronostican chaparrones, con una temperatura cercana a los 21°C y viento del noroeste de entre 7 y 12 km/h.
Tarde: podrían registrarse tormentas aisladas. La temperatura alcanzará los 27°C y el viento soplará del norte, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.
Noche: continuará la posibilidad de tormentas aisladas, con una temperatura de 21°C y viento del oeste.
La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40% en cada uno de los períodos.
Qué temperatura se espera para los próximos días en Tucumán
El pronóstico extendido anticipa que las temperaturas máximas se mantendrán cerca de los 30°C durante los próximos días, aunque persistirá el ambiente cálido.
Para el viernes 27 de noviembre se espera una mínima de 17°C y una máxima de 31°C. El sábado, en tanto, los registros oscilarán entre los 19°C y los 30°C.
El domingo continuará con condiciones similares, con 19°C de mínima y 30°C de máxima. Para el lunes 30 se pronostican temperaturas de entre 20°C y 29°C, mientras que el martes 1 de diciembre el termómetro podría alcanzar los 30°C, con una mínima de 22°C.
De esta manera, Tucumán atravesará un jueves con condiciones inestables y posibilidades de lluvias durante toda la jornada. Las temperaturas, sin embargo, comenzarán a mostrar registros más elevados hacia el cierre de la semana.