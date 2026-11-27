La iniciativa cuenta con el acompañamiento de Bruno Juliano, desde la Secretaría de Extensión de la Facultad, y con el registro fotográfico de Agustín Indri. La incorporación de fotografía y sonido amplía las fronteras de la residencia y confirma que, en el arte contemporáneo, las disciplinas no avanzan por caminos separados. Cambiar de paisaje, compartir preguntas y descubrir que el propio trabajo puede encontrar otros sentidos cuando entra en contacto con el de los demás es la meta de Panorama. En las residencias universitarias de San Javier la propuesta, justamente, conduce a eso: un tiempo y un lugar para ensayar el futuro.