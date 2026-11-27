En un territorio ubicado a mitad de camino entre la formación académica y la exploración personal se mueve Panorama, la residencia artística que acaba de celebrar su quinta edición consecutiva. Durante tres jornadas, San Javier se transformó en un espacio de convivencia, reflexión y producción. Allí, ocho estudiantes avanzados de la Facultad de Artes de la UNT dejaron de lado las rutinas para sumergirse en una experiencia colectiva, acompañados por un artista invitado. El objetivo, además de producir obras, fue detenerse a pensar cómo, por qué y para qué se crea.
Organizado conjuntamente por la Facultad de Artes, a través de su Secretaría de Extensión, y la Dirección de Artes Visuales del Ente Cultural, Panorama constituye una experiencia pionera en Argentina por estar destinada específicamente a estudiantes universitarios. Desde su nacimiento, en 2022, el programa apuesta a una instancia de formación complementaria que permite ensayar otros modos de aprender, poner en común inquietudes y, en especial, comenzar a transitar el camino hacia la profesionalización.
La quinta edición marcó un cambio significativo. Después de cuatro convocatorias dirigidas exclusivamente a estudiantes de Artes Visuales, este año se incorporaron las carreras de Fotografía y Sonido. Esto implicó poner en contacto lenguajes, herramientas y formas de entender la creación que no necesariamente coinciden en sus procedimientos.
La convocatoria recibió 36 postulaciones. El jurado integrado por Berny Garay Pringles, Rosalba Mirabella y Agustín Indri seleccionó a seis estudiantes titulares y dos suplentes, que también participaron de la residencia. El grupo quedó conformado por Lourdes Mamaní, Sofía Volentini y Lourdes Pinto (artes visuales); Stacy Melina Marazza, Milagro Palomino y Sofía Albornoz (fotografía); y Belén Ortiz y Laureano Di Césare (sonido).
La coordinación artística estuvo a cargo de Garay Pringles, artista audiovisual y curador oriundo de San Juan, cuya trayectoria vincula las artes visuales, el cine y la curaduría. Su propuesta partió de una premisa: que los estudiantes pudieran revisar sus producciones, reconocer sus intereses y pensar las posibilidades de desarrollo de sus prácticas en un escenario que excede el ámbito universitario.
“A través de una serie de preguntas y acciones buscamos reflexionar sobre la obra individual y colectiva de los estudiantes, y sobre la profesionalización de las prácticas de cada área en diálogo con las demás -explicó Garay Pringles-. Entiendo que la residencia funciona como un nexo entre la finalización de los estudios universitarios y el comienzo del camino profesional como artistas”.
Políticas
La continuidad de Panorama durante cinco años habla de la importancia de sostener políticas de formación y creación desde las instituciones públicas. La articulación entre la Facultad de Artes y el Ente Cultural permitió darle estabilidad a una propuesta que amplía las oportunidades para estudiantes avanzados y pone en valor los espacios universitarios. Desde su primera edición, el programa convocó a coordinadores artísticos con distintas trayectorias y perspectivas: Max Gómez Canle (2022), Alberto Passolini (2023), Belén Aguirre (2024), Pablo Guiot (2025) y Garay Pringles este año. Cada uno aportó su mirada y sus herramientas a una experiencia que, lejos de repetirse mecánicamente, fue ampliando sus alcances.
La iniciativa cuenta con el acompañamiento de Bruno Juliano, desde la Secretaría de Extensión de la Facultad, y con el registro fotográfico de Agustín Indri. La incorporación de fotografía y sonido amplía las fronteras de la residencia y confirma que, en el arte contemporáneo, las disciplinas no avanzan por caminos separados. Cambiar de paisaje, compartir preguntas y descubrir que el propio trabajo puede encontrar otros sentidos cuando entra en contacto con el de los demás es la meta de Panorama. En las residencias universitarias de San Javier la propuesta, justamente, conduce a eso: un tiempo y un lugar para ensayar el futuro.