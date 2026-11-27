La presencia del protagonista en la escena local se remonta a los finales de los 70 e inicios de los 80. Como estudiante de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán (actual Facultad), participó en distintas intervenciones artísticas urbanas, como cuando se taparon bustos con desnudos. Recuperada la democracia, en 1984 integró el elenco de la obra “Torquemada” dirigida por Enrique Ponce y como parte del grupo independiente Teatro del Nuevo Extremo, interpretando un personaje homosexual. La puesta en escena del texto homónimo del dramaturgo brasileño Augusto Boal, sobre la tortura durante la dictadura militar en su país, generó la violenta reacción de sectores intolerantes de la derecha parapolicial, que golpearon al director e intentaron secuestrar a Kehoe el 28 de abril en las inmediaciones de la exconfitería La Cosechera; el hecho se frustró por transeúntes y conocidos que detuvieron al vehículo donde iba y exigieron su liberación.