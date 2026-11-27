Bernardo Kehoe regresa a su Tucumán natal, pero en la pantalla. El artista plástico, cantante, actor, poeta y performer es el eje de “El cisne equivocado”, el documental dirigido por Andrea Morasso y Lucila Frank, que se estrenó en la provincia hace seis años, durante el Festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo (dentro del segmento de obras primas) y que hoy se proyectará a las 22 y el domingo a las 18 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251, planta baja), con entrada libre y gratuita. Las realizadoras estarán en las funciones.
La presencia del protagonista en la escena local se remonta a los finales de los 70 e inicios de los 80. Como estudiante de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán (actual Facultad), participó en distintas intervenciones artísticas urbanas, como cuando se taparon bustos con desnudos. Recuperada la democracia, en 1984 integró el elenco de la obra “Torquemada” dirigida por Enrique Ponce y como parte del grupo independiente Teatro del Nuevo Extremo, interpretando un personaje homosexual. La puesta en escena del texto homónimo del dramaturgo brasileño Augusto Boal, sobre la tortura durante la dictadura militar en su país, generó la violenta reacción de sectores intolerantes de la derecha parapolicial, que golpearon al director e intentaron secuestrar a Kehoe el 28 de abril en las inmediaciones de la exconfitería La Cosechera; el hecho se frustró por transeúntes y conocidos que detuvieron al vehículo donde iba y exigieron su liberación.
Ese entorno lo motivó a autoexiliarse y radicarse en Buenos Aires, donde desarrolló su intensa actividad artística multidisciplinaria, con elementos referenciales a su existencia en los cuadros que ocupan hasta los rincones de su estudio en el barrio porteño de Palermo. “Quizá encontraron algo interesante en mi vida, y lo poetizaron”, señaló en referencia a las directoras en 2020, cuando desde LA GACETA lo entrevistó sobre el filme que fue titulado con el nombre de una de sus obras y que lo muestra entre dos gallos. Su recorrido vital lo llevó hace tres años a vivir en Córdoba para reconectarse con la naturaleza, primero en Capilla del Monte y luego en Charbonier, en el valle de Punilla. El rodaje discurrió entre Buenos Aires y Tucumán, como anclajes de su inclasificable historia personal -antes del desembarco cordobés-.
Kehoe se licenció en Artes Plásticas en 1978, donde fue discípulo de Miriam Holgado y Ezequiel Linares. Estudió técnicas de actuación con Bernardo Roitman. También se formó en Río de Janeiro con Luis D’Aquila; y fue docente de la Universidad del Museo Social Argentino. En 2018 expuso “Destellos vagabundos” en el Ente Cultural.
Su creatividad “fluye sin detenerse rodeado de imágenes de mujeres inspiradoras, magos, samurais y geishas, mientras su vida se resiste a las convenciones; una muestra retrospectiva lo lleva, a los 70 años, a reunir y dar vida a sus personajes a través de una performance con la que trasciende la tela”, se señala en la sinopsis de la película. “El cisne...” no fue su única aparición en el cine: también fue el centro de “Esta noche en el Hotel Central”, de Daniel Casabé y Mario Martinelli, donde se relevó su espectáculo “Las Cuarenshows”, una experiencia en la que reunió baile, canto, actuación y otras expresiones identificadas con el glam y el arte pop.
“Los calvos”
En la misma sala, pero en función de las 20, se verá otro documental, en un registro totalmente distinto: se trata de “Los calvos”, en el cual los directores Elías Gismondi y Marcos Mossello entrevistan a coloridos personajes de la ciudad santafesina de Tostado que, como ellos, perdieron el cabello. El humor oficia de vía de abordaje para encarar la autoestima y el peso de la imagen en la sociedad.