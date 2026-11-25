Una de las particularidades que dejó el Mundial Sub-17 fue la participación de "Kiki" Ramos con la camiseta de Haití. El extremo de Vélez, que nació en el país caribeño pero creció y se formó futbolísticamente en la Argentina, explicó los motivos que lo llevaron a aceptar la convocatoria del seleccionado haitiano y reconoció que su gran sueño sigue siendo representar al combinado nacional.