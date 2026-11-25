Resumen para apurados
- Kiki Ramos, delantero de Vélez, explicó que eligió jugar el Mundial Sub-17 para Haití porque veía difícil ser convocado por Argentina, aunque sueña vestir la albiceleste.
- Nacido en Haití y adoptado en Argentina, Ramos se formó en las inferiores de Vélez y disputó tres partidos en el reciente certamen juvenil, donde convirtió un gol.
- Según el reglamento de la FIFA, su participación juvenil no le impide jugar en el futuro para la Selección Argentina absoluta, manteniendo abierta la posibilidad.
Una de las particularidades que dejó el Mundial Sub-17 fue la participación de "Kiki" Ramos con la camiseta de Haití. El extremo de Vélez, que nació en el país caribeño pero creció y se formó futbolísticamente en la Argentina, explicó los motivos que lo llevaron a aceptar la convocatoria del seleccionado haitiano y reconoció que su gran sueño sigue siendo representar al combinado nacional.
En diálogo con Bolavip, el atacante categoría 2009 admitió que las dificultades para conseguir un lugar en la nómina argentina fueron determinantes a la hora de tomar la decisión.
“Veía muy difícil ir al Mundial con Argentina, me llegó la oportunidad de hacerlo con Haití y fue difícil. Mi sueño siempre fue representar a la Selección Argentina, pero era jugar un Mundial, creo que todos hubiésemos dicho que sí”, explicó Ramos.
El juvenil nació en Puerto Príncipe y llegó a la Argentina a muy corta edad, después de ser adoptado por una familia del país. Aquí creció, incorporó las costumbres argentinas y desarrolló su carrera futbolística hasta convertirse en una de las promesas de las divisiones inferiores de Vélez.
Durante el Mundial Sub-17, Ramos disputó los tres encuentros de la fase de grupos y convirtió un gol en la derrota por 2-1 frente a Arabia Saudita. Haití terminó su participación en el último puesto del Grupo D, sin unidades, con tres tantos a favor y nueve en contra.
¿Kiki Ramos todavía puede jugar para la Selección?
Pese a haber representado a Haití en una competencia oficial, el delantero de Vélez no perdió la posibilidad de vestir la camiseta albiceleste en el futuro.
La normativa de la FIFA contempla la posibilidad de que los futbolistas que disputaron competiciones oficiales con seleccionados juveniles puedan cambiar de asociación, siempre que cumplan con los requisitos de elegibilidad correspondientes.
Por lo tanto, su participación en el Mundial Sub-17 no supone un impedimento definitivo para representar a la Argentina. A los 17 años, Ramos todavía tiene por delante un largo camino para intentar cumplir el sueño que, según reconoció, lo acompaña desde pequeño.